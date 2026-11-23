Acidente de moto termina com adolescente morto em Pacajá

Uma das hipóteses de investigação da polícia é de que o condutor do veículo tenha perdido o controle da moto, provocando a saída do veículo da pista

Luiz Henrique da Rosa de Jesus, de 16 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (22/11) na BR-230, em Pacajá, no sudeste do Pará. Uma outra pessoa ficou ferida.

Segundo o portal Correio de Carajás, na avaliação preliminar das autoridades policiais, uma das hipóteses de investigação é de que o condutor do veículo tenha perdido o controle da moto, provocando a saída do veículo da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu Luiz até o Hospital Municipal de Pacajá. No entanto, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade, conforme o Correio. Já a segunda vítima também foi encaminhada à unidade hospitalar, apresentando escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar comunicou a ocorrência à Polícia Civil, que enviou uma equipe ao local do acidente. Os verificaram que o trecho onde o episódio ocorreu apresenta uma curva acentuada, o que levantou a suspeita de que a pessoa que conduzia a moto possa ter pedido o controle, ainda de acordo com o Correio de Carajás.