​Saída de Belém: BR-316 enfrenta pontos de lentidão nesta sexta (7); acompanhe o trânsito

​Quem for sair de Belém rumo aos principais balneários do interior do Pará vai precisar ter paciência na noite desta sexta-feira (7). Pela BR-316 o trânsito apresenta vários pontos de lentidão. Em Ananindeua, nos trechos onde há os desvios por conta das obras do BRT, o fluxo de veículos é​​ intenso e apresenta lentidão, mais precisamente no perímetro que vai da rua Celestino Rocha até às proximidades da avenida Ananin, conforme o aplicativo Waze.

Ainda em Ananindeua, o trânsito volta a ficar intenso entre a rua da Azpa e assim segue até a rua Benevides, já em Marituba. A partir desse ponto, os motoristas trafegam com mais tranquilidade até a entrada de Mosqueiro, em Benevides. Não há registros de acidentes no momento.

