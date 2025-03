Rodovias em Itaituba têm congestionamento de aproximadamente 31 km nesta quinta, afirma PRF

Um congestionamento de aproximadamente 31 quilômetros está deixando dezenas de veículos, principalmente carretas, parados nas rodovias BR-163 e BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Motoristas têm tentado desviar pelo acostamento ou seguir rotas alternativas, mas acabam retornando, pois não há acesso para continuar a viagem até o distrito de Miritituba, ponto crucial para o escoamento de grãos entre Mato Grosso e o Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atualmente, o congestionamento se estende entre a BR-230 e a BR-163, teve início há cerca de 10 dias, mas não de forma contínua. Durante os últimos dez dias houve registros de problemas no fluxo de veículos devido à carga e descarga no porto de Miritituba, mas a situação havia se normalizado. No entanto, durante o período de Carnaval, o tráfego voltou a ser prejudicado, resultando no novo congestionamento na rodovia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Itaituba, Nicodemos Aguiar (MDB), relatou que foi ao local e entrou em contato com a superintendência da PRF para solicitar a realização de uma audiência pública.

"Vamos reunir a Câmara e órgãos competentes para encontrar uma solução para esse problema, que tem causado grandes transtornos, já que muitas pessoas não conseguem nem chegar a Itaituba. Os portos não estão conseguindo descarregar", afirmou o prefeito. A audiência pública foi agendada para o dia 13 de março.

Planejamento operacional

Ainda segundo a PRF, foi realizado um reunião na manhã desta quinta-feira (6) com com representantes da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (AMPORT) e da concessionária Via Brasil, responsável pela gestão do trecho da BR-163 que liga aos portos de Miritituba.

Durante o encontro, os participantes assumiram o compromisso de elaborar um diagnóstico e propor soluções emergenciais para normalizar o fluxo de veículos, visando a regularização do tráfego na rodovia, que atualmente enfrenta impactos devido à logística da área portuária. A PRF reforçou o efetivo na região e faz o policiamento e orienta condutores para a fluidez na rodovia.