Repescagem Uepa: veja as duas novas listas divulgadas nesta sexta (10)

Foram divulgadas duas novas repescagens da Universidade do Estado do Pará (Uepa), nesta sexta-feira (10). Confira as listas do Processo Seletivo 2024 e do Processo Seletivo Especial de Canaã dos Carajás.

VEJA MAIS

Processo Seletivo 2024

Uma das chamadas é do Processo Seletivo 2024. Na lista, estão candidatos nos municípios de Marabá, Altamira, Ananindeua, Parauapebas, Belém e Igarapé-Açu. A matrícula on-line, disponível pelo link, será realizada no dia 13 de maio.

Alunos que se inscreveram para concorrer nas Cotas Sócio-Econômicas (CSE) ou Cotas Étnico-Raciais (CER) devem se matricular no dia 14 de maio. Alunos não cotistas (NCT) devem realizar a matrícula presencial nos dias 13 e 14 de maio nos campi onde foram aprovados.

Processo Seletivo Especial de Canaã dos Carajás

Já a outra repescagem é a 3ª chamada dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Especial de Canaã dos Carajás, cidade no sudeste do Pará.

As matrículas serão realizadas de forma presencial nos dias 13 e 14 de maio, no polo Uepa em Canaã dos Carajás, na rua Getúlio Vargas, ao lado da Secretaria Municipal de Educação e do Cartório, no bairro Novo Horizonte.

Documentos necessários para as duas repescagens

- Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa, disponível no momento da matrícula presencial;

- Carteira de Identidade;

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Certidão de nascimento ou casamento;

- Certificado de alistamento militar (candidatos do sexo masculino);

- Uma foto 3 x 4 recente (colorida);

- Título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

- Histórico escolar do ensino médio;

- Certificado de conclusão do ensino médio;

- Comprovante de residência (recente que contenha CEP);

- Formulário de autodeclaração (para candidatos classificados nas cotas etnico-raciais) e

declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais)