R$ 350 milhões são investidos para aumentar desempenho de estudantes paraenses no Ideb

Um montante de R$ 350 milhões vai ser destinado para redimensionar a a educação pública estadual no Pará visando um melhor desempenho na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), fundamental para definição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2023. Os recursos serão investidos por meio dos programas "Bora Estudar", que cria um sistema de bonificação de estudantes do Ensino Fundamental e Médio, considerado o maior programa nessse sentido no país, e o "Educação que transforma", voltado para os profissionais de Educacação da rede estadual.

O lançamento desses dois programas, que agora seguem para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), foi feito pelo governador Helder Barbalho, ao lado da primeira-dama Daniela Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan Tuma e do secretário de Estado de Educação Rossieli Soares, entre outras autoridades. Foram assinados os termos de constituição dos programas, na ocasião, diante de uma plateia de estudantes e educadores.

O "Bora Estudar" e "Educação que transforma" visa incentivar a preparação dos Estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio para a prova do Saeb em outubro e novembro.próximos. Assim, 19 mil estudantes, ou seja, o melhor ou os dez melhores de cada turma do Ensino Fundamental e do Ensino Médio serão premiados com repasse de R$ 10 mil (no caso dos dez melhores, R$ 1 mil para cada). Essa verba será viabiilzada como material para construção, reforma e ampliação de moradias dos alunos

Com relação a professores e outros profissionais da Educação, toda vez que eles conseguirem atingir a meta da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), incluindo também o fluxo escolar (combate à distorção idade/ano escolar de estudantes) serão contemplados percentuais de acréscimos no salário do servidor.