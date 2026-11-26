Queimadas aumentam 192% no Pará e provocam 753 incidentes na rede elétrica

Levantamento feito pela Equatorial Pará mostra que, de janeiro até a primeira quinzena de novembro, foram registrados 753 incidentes com a rede elétrica provocados por queimadas ( Foto: Foto: Divulgação | Equatorial Pará )

Os dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), revelam que, entre janeiro e outubro deste ano, o Pará registrou 29.175 focos ativos de queimadas, contra 10.003 no mesmo período de 2025. O aumento é de aproximadamente 192% - ou seja, quase três vezes mais focos detectados em relação ao ano passado.

Levantamento feito pela Equatorial Pará mostra que, de janeiro até a primeira quinzena de novembro, foram registrados 753 incidentes com a rede elétrica provocados por queimadas. Belém concentra o maior número de ocorrências, com 208, na sequência aparecem Ananindeua com 155, Benevides com 37, Santarém com 21 ocorrências, Marabá com 18, Santa Izabel do Pará com 16, Canaã dos Carajás com 15 e Altamira com 13 ocorrências.

Ainda segundo a Equatorial Pará, a imagem cinza ao longo da viagem até Breves, no Marajó, chamou a atenção de quem fazia o trajeto até o arquipélago, na terça-feira (24). Onde já deveria estar chovendo, o calor segue escaldante, com temperaturas acima dos 31°C e fumaça. O cenário é resultado da estiagem provocada pelo fenômeno El Nino e das queimadas que vêm sendo registradas na região.

“Eu moro aqui há mais de 20 anos e não me lembro de ter visto a cidade desse jeito. Tem dias em que a gente respira fumaça, isso é muito ruim”, disse o vendedor autônomo Antônio Oliveira de Souza.

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Avanço das queimadas

O cenário observado no Marajó é um retrato das dificuldades enfrentadas por diferentes regiões do Pará ao longo de 2026. O avanço das queimadas ocorre em um cenário de calor intenso e estiagem, com consequências que vão além dos impactos ambientais e da qualidade do ar. O fogo também representa uma ameaça à infraestrutura de distribuição de energia elétrica, podendo atingir cabos, postes, transformadores e outros equipamentos, além de provocar a queda de árvores sobre a rede.

Somente em novembro, ocorrências envolvendo incêndios florestais atingiram a rede elétrica em municípios de diferentes regiões do estado. No último domingo (22), um incêndio registrado na altura do quilômetro 27, em Vitória do Xingu, atingiu a rede de distribuição e interrompeu o fornecimento de energia para aproximadamente 400 clientes. Ainda no domingo, outro incêndio florestal provocou o tombamento de uma árvore no município de Colares, a vegetação caiu sobre a rede elétrica e deixou 159 clientes sem energia na comunidade do Cacau, pertencente à associação quilombola.

Em Novo Repartimento, no dia 15 de novembro, um incêndio florestal que começou perto da meia noite e só foi controlado após às 04h00 da madrugada, atingiu a rede de distribuição, provocando a interrupção do fornecimento para mais de 2.700 clientes. Quando as chamas atingem a rede elétrica, os prejuízos podem ir além da interrupção imediata do fornecimento. O calor intenso pode danificar cabos, isoladores e outros componentes, enquanto a queda de árvores e galhos sobre os equipamentos pode provocar rompimentos e comprometer diferentes trechos da rede.

O atendimento às ocorrências também exige cuidados especiais. Mesmo depois de identificada a interrupção, as equipes precisam avaliar as condições de segurança antes de acessar os locais atingidos. “Os incêndios florestais representam um risco muito grande para o sistema elétrico. Também precisamos garantir a segurança dos profissionais que atuam em campo", disse explica Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará. "Quando a área ainda apresenta focos de incêndio ou condições que ofereçam risco, nossas equipes precisam aguardar a liberação segura do local para iniciar os trabalhos. Isso pode prolongar o tempo de atendimento e fazer com que moradores, estabelecimentos comerciais e até serviços essenciais permaneçam por mais tempo sem energia”, afirma.

Prevenção é fundamental

A população deve evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos, descarte de resíduos ou manejo de vegetação, principalmente em períodos de calor intenso e baixa umidade. Uma queimada aparentemente controlada pode se espalhar rapidamente e atingir áreas de vegetação, propriedades e estruturas de serviços essenciais.

Ao identificar incêndios próximos à rede elétrica, a orientação é manter distância e comunicar às autoridades competentes. Ninguém deve tentar apagar o fogo próximo a postes, cabos ou equipamentos de energia.