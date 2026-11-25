Ufopa suspende aulas em 7 cidades após qualidade do ar ficar péssima

A Universidade Federal do Oeste do Pará suspendeu aulas presenciais e altera serviços devido à poluição atmosférica na região

Nesta edição, a Ufopa oferece 2.086 vagas em cursos de graduação, ampliando as oportunidades em Santarém e nos campi ( Foto: Foto: Acervo da Ufopa )

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) estendeu o Protocolo Institucional de Emergência em sete de seus campi devido ao agravamento da qualidade do ar. A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira, 26 de novembro, em Santarém, Juruti, Óbidos e Rurópolis, e permanece vigente em Monte Alegre, Itaituba e Oriximiná.

O acionamento do protocolo, conforme a Portaria nº 626/2026, visa proteger a comunidade acadêmica diante dos altos índices de poluição atmosférica registrados na região. A decisão segue as diretrizes da Portaria Normativa nº 9/2026 e um comunicado oficial da Reitoria.

O monitoramento da qualidade do ar, realizado pelo Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (Lambda) da Ufopa, indicou níveis preocupantes em diversas unidades da instituição.

Qualidade do ar em níveis "péssimos"

Os dados do Índice de Qualidade do Ar (IQAr) revelam uma situação crítica na maioria dos campi afetados. Confira os valores registrados:

Campus Santarém : 220 (Péssima)

: 220 (Péssima) Campus Itaituba : 277 (Péssima)

: 277 (Péssima) Campus Juruti : 211 (Péssima)

: 211 (Péssima) Campus Monte Alegre : 339 (Péssima)

: 339 (Péssima) Campus Óbidos : 212 (Péssima)

: 212 (Péssima) Campus Oriximiná : 231 (Péssima)

: 231 (Péssima) Campus Rurópolis: 225 (Péssima)

No Campus Alenquer, o IQAr foi de 183, classificado como "Muito Ruim", e a situação local está sob monitoramento contínuo pela universidade.

Impacto nas atividades acadêmicas e serviços

A Portaria Normativa nº 9/2026 detalha as orientações para as atividades nos campi da Ufopa durante a vigência do protocolo. As atividades acadêmicas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação ficam suspensas nos dias em que o protocolo estiver acionado.

Em relação ao transporte, o horário de funcionamento do ônibus Intercampus será reduzido. No Campus Santarém, o Restaurante Universitário (RU) funcionará apenas para almoço, das 12h às 13h, sem fornecimento de refeições no jantar.

O Programa de Alimentação Multicampi (PAM) não sofrerá alterações. O sistema de distribuição de marmitas permite que os usuários retirem o alimento e o consumam em suas residências, garantindo segurança alimentar e cuidado.

Orientações de saúde para a comunidade

A Ufopa divulgou uma série de recomendações para a comunidade acadêmica e população em geral, visando minimizar os impactos da má qualidade do ar: