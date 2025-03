Programa de Supervisão Militar é estratégico para educação e desenvolvimento de alunos no Pará

Estratégico para fortalecer a educação, a segurança e impulsionar o desenvolvimento dos estudantes paraenses, o Programa de Supervisão Militar Educacional (PSUME) é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPA), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e prefeituras locais.

Além da implantação da segurança externa e interna nas unidades de ensino contempladas, os policiais que atuam no PSUME também executam ações pedagógicas, com palestras educativas, instruções e atividades físicas para a comunidade escolar. Atualmente, nove escolas paraenses integram o programa nos municípios de Belém, Abaetetuba, Tailândia, Breu Branco, Tucuruí, Marabá, Altamira e Novo Repartimento.

VEJA MAIS

“O grande diferencial do programa está no trabalho da Polícia Militar junto aos alunos e familiares na construção de valores, da disciplina consciente, que impacta diretamente no rendimento escolar dos alunos, além da organização do projeto de vida desses estudantes, que promove mudanças de comportamento, provoca maiores responsabilidades e um novo olhar em relação ao estudo”, ressalta o tenente-coronel José Palheta, coordenador-geral do programa.

Com a família, a escola e o projeto de vida como as três principais perspectivas, o programa busca prevenir a violência e a criminalidade nos colégios, a partir da promoção da cultura de paz, da cidadania e dos direitos humanos. Escolas dos municípios de Parauapebas, Breves e Marituba avançam nos trâmites para a futura implantação do programa.

As atividades são exercidas pelos policiais militares aprovados no Curso de Supervisão Militar, no qual trabalham questões pedagógicas, o trato com a criança e com o adolescente, as legislações que os amparam, entre outros enfoques. Essa é uma condição para atuar nas escolas do programa, que não são propriamente militares, mas recebem a implantação do programa.

Aplicativo

O PSUME oferece um aplicativo criado com objetivo de estreitar os laços da família com a escola, possibilitando que o responsável tenha em tempo real informações do aluno, garantindo assim mais segurança aos pais e responsáveis. São fornecidos: controle de presença do aluno, informativos aos pais e responsáveis, além de informações do desempenho pedagógico e comportamental do estudante.