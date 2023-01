Escola com supervisão militar é entregue em Ananindeua pelo governo do Pará

Mais uma escola com supervisão militar na Região Metropolitana de Belém foi entregue pelo governo do Pará nesta quinta-feira (05). Em Ananindeua, a Escola Laércio Wilson Barbalho integra o Programa de Supervisão Militar Educacional, implementado pelo governo estadual. No mesmo dia, o novo prédio-sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) também foi inaugurado.

A 10ª unidade escolar reconstruída pela Prefeitura de Ananindeua fará parte do Programa de Supervisão Militar Educacional (Sume), desenvolvido pelo Estado, que tem como objetivo atuar na prevenção da violência e no fortalecimento da instituição escolar, como espaço de preparação dos jovens para o futuro.

A vice-governadora Hana Ghassan e a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, participaram do evento. Na ocasião, Helder Barbalho, governador do Pará, destacou a importância da escola. "Essa estrutura é especial, em um bairro especial. Certamente essa escola é uma referência para a inclusão, para a socialização, para permitir, por meio da educação, que nós possamos fazer do conhecimento o instrumento para a mudança social que apenas a educação permite que seja feita. Quero parabenizar a todos que fazem as ações cívico-militares, a partir da Polícia Militar, mas acima de tudo respeitando o ambiente pedagógico criado pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua. Aqui, quem cuida da pedagogia são os professores da Secretaria de Educação. A polícia está aqui para passar valores e colaborar para a formação, para que possamos ter cidadãos e cidadãs que respeitem as pessoas, as famílias, que compreendam o importante processo de hierarquia. Portanto, tenho certeza que a experiência exitosa que tem acontecido em várias cidades do Pará, também acontecerá aqui", disse.

Nova sede da Seduc

Situado no Km 10 da Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará, distrito de Icoaraci, a nova estrutura da Seduc conta com mais de 27 mil m² de área construída. Cerca de 2 mil profissionais da educação serão beneficiados com as melhorias nos blocos administrativos, auditório, restaurante, estacionamento e áreas de convivência.

“Fizemos o maior pacote de investimentos dos últimos tempos, com R$ 6 bilhões aplicados somente na área da educação, o que significa 25,71% do orçamento do Estado. Portanto, não apenas cumprimos as metas constitucionais, como aplicamos a mais do que estabelece a Constituição Federal, que são 25%. Isso chega perto de R$ 19 bilhões ao longo dos últimos 4 anos da nossa gestão. Que possamos cada vez mais ter equilíbrio e saúde fiscal, para termos condições de enfrentar os desafios pela frente, valorizando a educação e, a partir desta, transformar a sociedade paraense”, frisou o governador.