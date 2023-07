Profissionais de enfermagem do Pará seguem alerta de greve

A qualquer momento, profissionais de enfermagem do Pará podem parar suas atividades em razão da votação que discutiu sobre o pagamento do piso nacional da categoria ter ficado empatada no Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (30). A informação foi repassada por meio de nota pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA).

A nota informa que o Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), alinhado com o Fórum Nacional e Estadual da Enfermagem, reforça que, em razão da votação que discutiu sobre o pagamento do piso nacional da categoria ter ficado empatada no Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (30), os profissionais que atuam no Pará decidiram, em assembleia geral, aderir ao Estado de Greve. Isso significa que a categoria se mantém alerta ao andamento da demanda e pode, a qualquer momento, parar novamente suas atividades.

VEJA MAIS

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA), por meio de nota, reforça seu compromisso com a luta em defesa do pagamento do piso nacional da enfermagem aos profissionais que atuam no Pará. Conforme orientação do Fórum Nacional e Estadual da Enfermagem, o Sindsaúde-PA reitera que, após a votação no Supremo Tribunal Federal (STF), que discutiu sobre o pagamento do piso e terminou empatada, a categoria decidiu, durante assembleia geral, entrar em ESTADO DE GREVE, mantendo-se alerta e vigilante aos procedimentos de desempate da votação. Dessa forma, é importante ressaltar que, na atual conjuntura, a qualquer momento a Greve Geral poderá ser retomada.

Na semana passada, profissionais da classe chegaram a fazer manifestações para reivindicar a liberação da verba que estados e municípios devem receber para pagar o piso salarial da categoria. Entre as pautas, os manifestantes reivindicam melhores condições de trabalho e a implementação do Plano de Cargos Carreiras e Salários da categoria (PCCR).

No último sábado (1), a presidente do Conselho Regional de Enfermagem (COREN/PA), Danielle Cruz, se pronunciou e disse que a categoria segue vigilante. “A partir daí mantém-se em estado de greve, ou seja, a categoria mantém-se vigilante e deixa como recado que a qualquer momento pode ser deflagrada uma greve. Ou seja, a qualquer momento podemos voltar a grevar”, pontua Danielle Cruz.