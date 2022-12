Processo Seletivo Unificado do IFPA tem data de inscrições alterada; veja a nova data

O Processo Seletivo Unificado (PSU) para o ano letivo de 2023 do Instituto Federal do Pará (IFPA) teve a data das inscrições alterada. A mudança foi anunciada por meio do Instagram oficial do instituto nesta quarta-feira (14). Com a alteração, o período de inscrições inicia às 14h do dia 15 de dezembro de 2022 e segue até às 23h59 de 3 de janeiro de 2023.

Antes da atualização, o período de inscrição iniciaria no dia 12 de novembro. Na seletiva deste ano — anunciada no último dia 6 de dezembro — são oferecidas 2.850 vagas para cursos técnicos integrados, 1.970 vagas para cursos técnicos subsequentes e 2.015 para cursos superiores de graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA.

O IFPA detalhou que será admitida uma inscrição por CPF e, caso o candidato realize mais de uma inscrição, somente a última será considerada como válida. Após a finalização da inscrição, o candidato não poderá alterar suas informações.

As vagas são para os campi de:

Abaetetuba,

Altamira,

Ananindeua,

Belém,

Bragança,

Breves,

Cametá,

Castanhal,

Conceição do Araguaia,

Itaituba,

Marabá Industrial,

Óbidos,

Paragominas,

Parauapebas,

Santarém,

Tucuruí.

Cursos Técnicos Integrados

Os Cursos Técnicos Integrados são cursos regulares com duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao Ensino Médio e voltados para alunos concluintes do Ensino Fundamental. A seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 7° e 8° ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram o Ensino Médio. A seleção também será por desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 1° e 2° ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Graduação

Já para a graduação, a seleção consistirá na classificação dos candidatos pelo seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), utilizando-se as notas obtidas nas áreas de conhecimento avaliadas e na redação numa mesma edição do exame nacional, que pode ser de 2020, 2021 ou 2022.

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Das vagas ofertadas como AC, 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.

Serviço

Processo Seletivo Unificado (PSU) - IFPA

Vagas: 2.850 vagas para Cursos Técnicos Integrados, 1.970 vagas para Cursos Técnicos Subsequente e 2.015 para Cursos Superiores de Graduação

Inscrições: das 14h do dia 15 de dezembro de 2022 e até às 23h59 de 3 de janeiro de 2023

Site para inscrição: portal do IFPA