PRF inicia 'Semana Nacional de Trânsito 2023' no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará deu início, na segunda-feira (18), à Semana Nacional de Trânsito (SNT). Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a SNT é realizada todos os anos no período de 18 a 25 de setembro e tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da segurança viária e a valorização da vida no trânsito. O tema escolhido para este ano, "No trânsito, escolha a vida", destaca a importância de promover a conscientização sobre a segurança viária, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e preservar vidas.

A solenidade de abertura foi realizada na Unidade Operacional (UOP) da PRF, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, e contou com a participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA) e dos órgãos municipais de trânsito de Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Capanema, e Bragança.

A iniciativa da SNT no Pará está alinhada à promoção da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, proposta pela Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, o Brasil e outros países comprometeram-se a reduzir a violência no trânsito, estipulando uma meta de redução de 50% das mortes para o período.

Segundo a PF, o país encontra-se em conformidade com o Plano Nacional de Redução de Mortes (PNATRANS) e com o Plano de Contingência para Prevenção e Enfrentamento aos Acidentes Graves (PCPEAG), com o objetivo de reduzir os índices de Acidentes Graves e Mortos nas rodovias federais no período de junho de 2023 a dezembro de 2023.

Durante toda a SNT, a PRF realizará ações de educação para o trânsito como Cinema Rodoviário e palestras, além da intensificação de fiscalizações com o objetivo de coibir ainda mais infrações que representem risco à segurança viária. O foco será a promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito, visando a redução de acidentes e a preservação de vidas.