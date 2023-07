Previsão do tempo: sol e altas temperaturas devem marcar as férias de julho em Belém e balneários

O mês oficial de ida às praias, igarapés e clubes, promete sol e altas temperaturas para todo o período de férias escolares. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na cidade de Belém e Região Metropolitana o sol predominará entre poucas nuvens durante a maior parte dos dias. O meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa do 2º Distrito de Meteorologia de Belém fez uma avaliação do mês todo e adiantou a previsão do tempo para o próximo final de semana nos principais balneários do estado.

De acordo com o meteorologista, o final de semana será de céu parcialmente nublado, mas predomina o sol durante a maior parte do dia desde a manhã e com pancadas de chuvas de curta duração em áreas isoladas no final da tarde ou à noite.

Em Belém, as temperaturas máximas devem ficar enter 33ºC a 34.5ªC e mínimas de 22.5 a 24,5ºC. Na ilha de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba as temperaturas máximas ficam entre 32 a 34 ºC e Mínimas a 22.5 a 24.5 ºc. Já Salinas ,Bragança, Marudá, Marapanim, Curuçá e municípios arredores as máximas ficam entre 31 a 33°C.

José Raimundo Abreu de Sousa destaca que para o mês de julho o sol será predominante entre poucas nuvens durante a maior parte dos dias, ou seja, manhãs de céu parcialmente nublado, evoluindo à tarde de parcialmente nublado. Em alguns dias ocorrerá céu nublado com pancadas de chuvas em áreas isoladas, sendo a maioria de curta duração. "A normal Climatológica ou média para cidade de Belém é de 156.0mm, a previsão para o mês é de atingir 200 mm", pontua o meteorologista.

Sobre o nordeste paraense e litoral Salgado, o meteorologista acrescenta que as principais cidades e municípios como Salinas, Bragança, Marapanim, Marudá, Curuçá , Vigia entre outras cidades devem apresentar no mês de julho grande irregularidade na distribuição de chuvas e, provavelmente, a maior parte dos municípios apresentará pancadas de chuvas de curta duração, sendo a maioria no período noturno ou final da tarde, e os totais mensais de precipitação devem variar entre 150 e 250mm. Ao final do mês previsão de estiagem de curta duração.

"Desta forma a predominância para o mês de julho será de céu com poucas nuvens nas primeiras horas do dia, e, devido ao aquecimento diurno e as brisas marítimas e terrestres ocorrerá a formação de linhas de nuvens ou instabilidades ,favorecido por águas superficiais mais aquecidas do oceano Atlântico Norte e, consequentemente, o aquecimento e a convecção local são os causas da nebulosidade que aumentará favorecendo pancadas de chuva de curta duração e, por vezes, de forte intensidade, acompanhadas ocasionalmente de rajadas de vento, a maior parte das pancadas de chuvas devem ocorrer no período noturno ou final da tarde", avalia José Raimundo.