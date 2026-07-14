Praias de Santarém estão próprias para banho durante o verão amazônico; veja lista completa

Com o início do verão amazônico e a chegada da temporada de praias na região Oeste do Pará, moradores e turistas receberam uma boa notícia. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgou nesta segunda-feira (13) o segundo Boletim de Monitoramento da Balneabilidade de 2026, confirmando que todas as praias analisadas no município estão próprias para banho.
O levantamento é realizado periodicamente para acompanhar a qualidade da água destinada à recreação e serve como um importante indicador para quem pretende aproveitar os balneários durante as férias escolares e o período de estiagem, quando as praias do rio Tapajós ficam ainda mais movimentadas.
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Segundo o relatório, todos os pontos monitorados atenderam aos critérios estabelecidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e utilizam indicadores microbiológicos, como a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), para classificar as condições de balneabilidade.
Quais praias de Santarém estão próprias para banho?
O monitoramento contemplou alguns dos principais cartões-postais de Santarém, incluindo diversos pontos da vila de Alter do Chão, conhecida nacionalmente pelas águas cristalinas e pelas praias de areia branca que surgem durante o verão amazônico.
Foram analisados os pontos do Muretá, Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Canal Principal, Cajueiro, Final da Orla, Escadaria, Praia do Amor e Igarapé do Macaco. O estudo também avaliou as praias de Pajuçara, Ponta de Pedras e Maracanã.
Classificação das praias de Santarém
Classificação "Própria/Excelente" (E. coli)
- Praia do Muretá
- Centro de Atendimento ao Turista (CAT)
- Canal Principal
- Praia do Cajueiro
- Final da Orla
- Escadaria
- Praia do Amor
- Igarapé do Macaco
- Praia de Pajuçara
- Praia de Ponta de Pedras
- Praia de Maracanã
Já considerando o parâmetro de coliformes termotolerantes, as classificações ficaram da seguinte forma:
Praias classificadas como "Própria/Excelente"
- Praia do Muretá
- Canal Principal
- Igarapé do Macaco
Praias classificadas como "Própria/Muito Boa"
- Praia do Amor
- Praia do Cajueiro
- Escadaria
- Praia de Pajuçara
Praias classificadas como "Própria/Satisfatória"
- Centro de Atendimento ao Turista (CAT)
- Final da Orla
- Praia de Maracanã
- Praia de Ponta de Pedras
Apesar das diferenças entre as classificações, todas permanecem liberadas para banho, sem restrições para recreação.
Lagos urbanos também foram avaliados
Além das praias, a Semma também monitorou a qualidade da água dos lagos urbanos do Papucu e do Mapiri, importantes áreas ambientais de Santarém.
Os resultados apontaram classificação "Aceitável" para o Lago do Papucu e "Boa" para o Lago do Mapiri, indicando que ambos mantêm condições ambientais favoráveis e seguem sendo acompanhados pelos órgãos ambientais.
Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Vânia Portela, o monitoramento se torna ainda mais importante durante o verão amazônico, quando cresce significativamente o fluxo de visitantes nas praias da região.
"Com a chegada do verão amazônico, aumenta a procura pelas praias e balneários de Santarém. Por isso, esse monitoramento é fundamental para garantir que a população e os turistas tenham acesso a informações confiáveis sobre a qualidade da água", destacou.
Como funciona o monitoramento
O boletim de balneabilidade é elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e segue os critérios estabelecidos pelas Resoluções nº 274/2000 e nº 357/2005 do Conama.
As análises verificam indicadores microbiológicos capazes de identificar possíveis contaminações que possam representar riscos à saúde dos banhistas. Entre eles está a concentração de Escherichia coli, bactéria utilizada como referência para avaliar a qualidade da água destinada ao contato primário, como banho, mergulho e atividades recreativas.
Belém também registra praias com qualidade excelente
O resultado positivo em Santarém acompanha o cenário observado na capital paraense. Recentemente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) divulgou o mais recente teste de balneabilidade realizado entre os meses de maio e junho de 2026.
Ao todo, foram avaliados 20 pontos de coleta distribuídos entre praias e áreas de banho dos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e das ilhas de Cotijuba e Combu. Segundo o levantamento, todos os locais receberam classificação "Excelente", apresentando concentrações de Escherichia coli muito abaixo do limite estabelecido pelos órgãos ambientais.
Com os resultados positivos tanto em Santarém quanto em Belém, moradores e turistas podem aproveitar a temporada do verão amazônico com mais tranquilidade, tendo como referência informações técnicas que atestam a boa qualidade da água em alguns dos principais destinos turísticos do Pará.