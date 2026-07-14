Praias de Santarém estão próprias para banho durante o verão amazônico; veja lista completa

Boletim divulgado nesta segunda-feira (13) confirma que todos os pontos analisados receberam classificação própria para banho

Vai à praia em Santarém? Veja quais locais estão próprios para banho ( Foto: Divulgação/Semma )

Com o início do verão amazônico e a chegada da temporada de praias na região Oeste do Pará, moradores e turistas receberam uma boa notícia. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgou nesta segunda-feira (13) o segundo Boletim de Monitoramento da Balneabilidade de 2026, confirmando que todas as praias analisadas no município estão próprias para banho.

O levantamento é realizado periodicamente para acompanhar a qualidade da água destinada à recreação e serve como um importante indicador para quem pretende aproveitar os balneários durante as férias escolares e o período de estiagem, quando as praias do rio Tapajós ficam ainda mais movimentadas.

VEJA MAIS

Segundo o relatório, todos os pontos monitorados atenderam aos critérios estabelecidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e utilizam indicadores microbiológicos, como a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), para classificar as condições de balneabilidade.

Quais praias de Santarém estão próprias para banho?

O monitoramento contemplou alguns dos principais cartões-postais de Santarém, incluindo diversos pontos da vila de Alter do Chão, conhecida nacionalmente pelas águas cristalinas e pelas praias de areia branca que surgem durante o verão amazônico.

Foram analisados os pontos do Muretá, Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Canal Principal, Cajueiro, Final da Orla, Escadaria, Praia do Amor e Igarapé do Macaco. O estudo também avaliou as praias de Pajuçara, Ponta de Pedras e Maracanã.

Classificação das praias de Santarém

Classificação "Própria/Excelente" (E. coli)

Praia do Muretá

Centro de Atendimento ao Turista (CAT)

Canal Principal

Praia do Cajueiro

Final da Orla

Escadaria

Praia do Amor

Igarapé do Macaco

Praia de Pajuçara

Praia de Ponta de Pedras

Praia de Maracanã

Já considerando o parâmetro de coliformes termotolerantes, as classificações ficaram da seguinte forma:

Praias classificadas como "Própria/Excelente"

Praia do Muretá

Canal Principal

Igarapé do Macaco

Praias classificadas como "Própria/Muito Boa"

Praia do Amor

Praia do Cajueiro

Escadaria

Praia de Pajuçara

Praias classificadas como "Própria/Satisfatória"

Centro de Atendimento ao Turista (CAT)

Final da Orla

Praia de Maracanã

Praia de Ponta de Pedras

Apesar das diferenças entre as classificações, todas permanecem liberadas para banho, sem restrições para recreação.

Lagos urbanos também foram avaliados

Além das praias, a Semma também monitorou a qualidade da água dos lagos urbanos do Papucu e do Mapiri, importantes áreas ambientais de Santarém.

Os resultados apontaram classificação "Aceitável" para o Lago do Papucu e "Boa" para o Lago do Mapiri, indicando que ambos mantêm condições ambientais favoráveis e seguem sendo acompanhados pelos órgãos ambientais.

Vai à praia em Santarém? Veja quais locais estão próprios para banho (Divulgação/Semma)

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Vânia Portela, o monitoramento se torna ainda mais importante durante o verão amazônico, quando cresce significativamente o fluxo de visitantes nas praias da região.

"Com a chegada do verão amazônico, aumenta a procura pelas praias e balneários de Santarém. Por isso, esse monitoramento é fundamental para garantir que a população e os turistas tenham acesso a informações confiáveis sobre a qualidade da água", destacou.

Como funciona o monitoramento

O boletim de balneabilidade é elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e segue os critérios estabelecidos pelas Resoluções nº 274/2000 e nº 357/2005 do Conama.

As análises verificam indicadores microbiológicos capazes de identificar possíveis contaminações que possam representar riscos à saúde dos banhistas. Entre eles está a concentração de Escherichia coli, bactéria utilizada como referência para avaliar a qualidade da água destinada ao contato primário, como banho, mergulho e atividades recreativas.

Belém também registra praias com qualidade excelente

O resultado positivo em Santarém acompanha o cenário observado na capital paraense. Recentemente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) divulgou o mais recente teste de balneabilidade realizado entre os meses de maio e junho de 2026.

Ao todo, foram avaliados 20 pontos de coleta distribuídos entre praias e áreas de banho dos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e das ilhas de Cotijuba e Combu. Segundo o levantamento, todos os locais receberam classificação "Excelente", apresentando concentrações de Escherichia coli muito abaixo do limite estabelecido pelos órgãos ambientais.