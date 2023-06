População reclama da falta de opções de lazer em Rondon do Pará

Na cidade de Rondon do Pará, no sudeste do Pará, as poucas opções de turismo e lazer são alvo de descontentamento por parte da comunidade. O pouco investimento nessa área acaba deixando a população sem muitas oportunidades para se divertir aos fins de semana ou em feriados. Em seus 41 anos de existência, o município ainda não consegue trazer atrativos para que seus habitantes se sintam supridos de recreação.

Para Karol Alves, estudante do 3º Ano do Escola Dionísio Bentes, a cidade tem potencial de investimento para a população rondonense, mas, não oferece outros tipos diferentes de lazer. “Se torna algo até cansativo, sempre aquela ‘mesmice’, quem não tem algo como uma ‘roça’, um sítio ou uma fazenda - fica na cidade de ‘cara para cima’”, relata.

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará promove, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), eventos culturais em praças com música ao vivo, apresentações de dança, entre outras programações. Mesmo diante disso, a população evidencia a falta de oportunidades.

Outro estudante da Escola Dionísio Bentes, Davi Paulino, aponta que Rondon contém uma grande quantidade de habitantes e isso daria ao município o potencial de ressuscitar o cinema que um dia foi opção de entretenimento para a população. “O cinema da cidade é um exemplo, fechou, e hoje é uma igreja. O quão bom seria um cinema aqui em Rondon, né?! Acredito que a cidade tem bastante a melhorar quando se fala especificamente em lazer”, opinou.

Prefeitura busca soluções

A Prefeitura Municipal juntamente à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado (SEDOP) firmou, em 2022, um projeto de execução da orla de Rondon do Pará, que será uma opção de lazer na região. Dentre as opções existentes na cidade, estão: o Rio dos 10, o Aqua Rio Park, a Praça da Paz, que está em reforma e a Praça da Bandeira.

Ao entrar no site da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, não há informações sobre turismo e lazer. Muitos eventos ocorridos na cidade, eventos esses privados e públicos, têm o apoio da Prefeitura e da SECULT. Eles são promovidos atraindo turismo para a cidade, a exemplo da trilha do arrepio, que acontece anualmente no mês de março, e a festa de aniversário da cidade, que ocorre no mês de maio, as quais atraem turistas de outros municípios.