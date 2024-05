População do Marajó ganha escola técnica e terá novas creches

Com a assinatura da Ordem de Serviço para a construção de dez unidades do programa Creches por Todo o Pará, bem como a assinatura de Termo de Convênio para as obras de mais quatro creches, o governador Helder Barbalho confirmou a ampliação dos investimentos em educação infantil no Marajó. O ato ocorreu nesta quinta-feira (9), em Salvaterra.

“Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, quero cumprimentar a cada um que saiu de sua casa para agradecer as famílias marajoaras que estão aqui em Salvaterra participando de um momento tão importante. Aqui, quero destacar que estamos cumprindo um momento histórico da construção de um Marajó mais forte. Todos os 17 municípios terão uma unidade do programa Creches Por Todo o Pará, um investimento de R$ 90 milhões”, explicou o governador.

Ainda de acordo com o governador, quando estas creches todas estiverem prontas, serão cinco mil novas vagas na Educação Infantil, de zero a cinco anos. Na oportunidade, também foi anunciado o andamento das obras do equipamento infantil das cidades de Cachoeira do Arari, com avanço de 15,21%; Muaná, com 21,21%; Salvaterra, com 25,92% das obras construídas e Soure, com 25,64%.

No evento, o governador autorizou um investimento de R$ 64 milhões para a construção de uma unidade do programa Creches Por Todo o Pará nos municípios de Afuá, Anajás, Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço, Portel, Curralinho, Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari, garantindo um espaço que irá apoiar especialmente as mães.

Na oportunidade, o Governo do Estado ainda assinou com os gestores municipais das cidades de Bagre, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista, o Termo de Convênio para a construção das creches. Os documentos do “Creches Por Todo o Pará” foram assinados por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), totalizando um investimento de cerca de R$ 100 milhões no programa para Arquipélago do Marajó.

Ainda durante a agenda foram entregues cheques do programa Sua Casa, que garante auxílio na construção de moradias, para 795 famílias de Salvaterra, um investimento de cerca de R$ 7 milhões. Também foram entregues 200 benefícios do programa CredCidadão e dez motos da linha CredCidadão Mototaxista Pai D’Égua, com um investimento total de R$ 200 mil reais.

Estrutura

Com festa da população de Salvaterra, no Marajó, o chefe do Executivo paraense entregou a reconstrução do mercado municipal de Salvaterra. Moderno, o novo espaço é mais atrativo e funcional para comerciantes e consumidores da região.

“Aqui entregamos o Mercado Municipal. Hoje estamos em Salvaterra para poder participar de um momento muito importante e especial na construção de um arquipélago mais justo e melhor para a população marajoara”, afirmou Helder Barbalho.

Os serviços executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) contemplaram 10 boxes, 9 lojas, banheiros feminino, masculino e PcD, além de local para carga e descarga.

O novo Mercado Municipal de Salvaterra inclui, também, a requalificação das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de segurança, bem como a melhoria da acessibilidade, iluminação e ventilação para o conforto dos frequentadores.

Educação

Em Soure, no Marajó, o Governo do Pará entregou o prédio Prelazia do Marajó, anexo da Escola de Ensino Técnico de Salvaterra (EETEPA). A unidade de ensino foi entregue pelo governador Helder Barbalho também nesta quinta-feira, 9.

Durante a entrega, o chefe do executivo estadual ressaltou a importância de ter a unidade no município de Soure, oportunizando vagas para os alunos e encurtando a distância.

O prédio vai funcionar como anexo da EETEPA de Salvatera, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e vai reforçar a educação no arquipélago para mais de 300 alunos em um espaço climatizado, com cinco salas de aula, sala dos professores, direção, cozinha, tudo reconstruído para o conforto e segurança dos alunos, equipe técnicas e docentes da escola.

“Essa Escola Técnica abre o horizonte de formação e qualificação profissional trazendo cursos que estão diretamente ligados às vocações e aos desafios do município de Soure: o turismo, a gastronomia, a agricultura familiar, a pecuária, a bubalinocultura tão importante para esta região, a pescaria, portanto trazendo para cá cursos de qualificação, de formação, para que os jovens de Soure possam ter na sua cidade a chance de conquistar, a partir do conhecimento, tudo aquilo que desejam em suas vidas”, reforçou o chefe do Executivo Estadual.