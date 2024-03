Ponte em Augusto Corrêa segue interditada 20 dias após desabamento

Há mais de 20 dias os moradores do município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense, sofrem com a interdição da ponte que faz conexão com o município de Viseu e outras comunidades de Augusto Corrêa que ficam à margem da BR-308. A ponte que fica sobre o rio Boa Esperança desabou enquanto uma carreta fazia a travessia, no último dia 13 de fevereiro. Até o momento, quase um mês após o incidente, a passagem segue interditada causando prejuízos à população local.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu no KM-226, da BR-308, devido a estrutura não suportar o peso do veículo de grande porte. Não houve mortes. Em nota, a prefeitura de Augusto Corrêa afirmou que a via é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A prefeitura ainda ressalta que a interdição da via causa problema aos moradores devido dificuldades ao acesso à cidade e atapalha o escoamento da produção agrícola. Segundo a nota, a prefeitura de Augusto Corrêa, o DNIT já esteve no local para avaliar a situação, porém as autoridades locais não receberam uma previsão de quando o problema será solucionado.

O DNIT respondeu à reportagem de O Liberal dizendo que as obras no local devem começar nas próximas semanas. Pontuou que já foi concluída a etapa de elaboração do projeto e orçamento para contratação emergencial de empresa para construção de nova ponte em vista do ocorrido. Além disso, informou que o trecho comprometido está devidamente sinalizado.

Os prejuízos foram apenas materiais. As autoridades de trânsito da área já estão cientes do ocorrido. “Informamos que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi notificado sobre o incidente e está ciente da situação”, informou a PRF.

Após o ocorrido, a ponte afetada foi interditada para evitar qualquer outro tipo de acidente no local. Contudo, a PRF ainda ressalta que não há congestionamento no local devido à existência de um desvio na estrada uma espécie de rota alternativa.

