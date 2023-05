Policiais militares salvam bebê engasgado com pedaço de maçã, em Castanhal

Um bebê de sete meses foi salvo por policiais militares, na manhã deste domingo (28), no bairro Novo Estrela, no município de Castanhal, na região de Integração do Guamá. Ele se engasgou um pedaço de maçã.

Uma equipe da Polícia Militar fazia ronda no local durante a operação “Castanhal Segura”, quando a viatura foi parada pelos pais da criança.

“Olhamos pelo retrovisor e vinha um casal correndo e gritando. O pai estava com o menino, um bebê de sete meses. Os lábios dele já estavam roxos e ele parecia desacordado. Meu colega pegou a criança e começou a fazer a manobra. Depois eu peguei e continuei o procedimento. Nós vimos que ele voltou e entregamos para a mãe. Os pais estavam em pânico com a situação”, relatou o cabo Denilson Reis, responsável pelo socorro. O profissional junto com o soldado Wesley Maciel, do Comando de Policiamento Regional 3, responsável pela segurança da região do Salgado, realizaram o salvamento.

Toda a situação de emergência foi registrada pela câmera de segurança de uma casa. Nas imagens, é possível ver os policiais realizando a chamada “Manobra de Heimlich”, que é popularmente conhecida como a manobra do desengasgo.

O procedimento precisa ser executado com rapidez, já que nos primeiros socorros, quando se tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, exige a necessidade de precisão para que o pedaço da maçã, como neste caso, seja retirado.

“A gente aprende a fazer essa manobra no nosso curso de formação da Polícia Militar. A técnica é diferente para bebês de colo e crianças maiores e adultos. Eu já tinha feito em outras situações em casa, mas na rua foi a primeira vez. Mantivemos a tranquilidade para passar a segurança para os pais e no final deu tudo certo. Mesmo que não seja nossa competência específica, mas a população sabe que pode contar e que estamos prontos para agir, caso necessário”, reforçou o cabo Denilson Reis.

Especialistas reforçam que o engasgo por obstrução pode levar a pessoa à morte por asfixia, por isso é imprescindível agir rapidamente. A orientação médica é aplicar a manobra, enquanto outra pessoa chama ajuda, tendo mais gente por perto. Se um bebê não conseguir sair do engasgo, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Se precisar de ajuda, ligue para o SAMU 192.