Pessoas com fibromialgia em Castanhal recebem carteirinha de prioridade

O Dia Internacional da Mulher foi a data escolhida pela Coordenação de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde para a entrega das carteiras de prioridade das pessoas com fibromialgia, que é uma doença que atinge principalmente as mulheres. A solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira, 8, no auditório da Câmara Municipal de Castanhal.

A carteirinha indica que a pessoa tem direito a atendimento preferencial em estabelecimentos públicos, privados e bancários, e ainda vaga de estacionamento preferencial. Todos esses direitos estão previstos na Lei Municipal nº 048/2021 de autoria do vereador Everton Matos.

“É uma lei de autoria do Legislativo e que o Executivo do município sancionou. E desde 2021 estes direitos estão assegurados aqui em Castanhal e hoje foi realizado este ato solene das carteirinhas que é um meio de comprovação que a pessoa tem a doença e consequentemente os direitos. Esta lei nasceu a partir de uma demanda social que chegou no gabinete”, explicou Danielle Fonseca, assessora do vereador Everton Matos.

Para tirar a carteirinha o paciente pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde portando o laudo médico que comprove que é portador da doença e os documentos pessoais, explica a coordenadora da Saúde da Mulher. “A pessoa tem que ter um laudo expedido por um especialista que pode ser um reumatologista ou neurologista da rede pública ou privada, todos os documentos com cópia, cartão do SUS, fotografia, comprovante de residência e protocolar na secretaria”, explicou Rivania Oliveira, coordenadora de Saúde da Mulher de Castanhal.

Sobre a doença

A fibromialgia é uma doença crônica que tem como principal sintoma dor constante por todo o corpo. Ainda não tem causa conhecida e atinge, principalmente, mulheres entre 30 a 55 anos. Mas homens, pessoas idosas, crianças e adolescentes também podem ter a doença. Ao todo, 3% dos brasileiros sofrem com o problema.

A professora aposentada Gláucia Maria Rodrigues de Souza, de 47 anos, começou a sentir os sintomas fortes e acelerados da fibromialgia no ano de 2003, mas ela lembra que desde a infância já sentia dores até mesmo ao vestir roupas apertadas. “Minha mãe até comentou esses dias que quando eu era criança me sentia desconfortável com roupas apertadas e ela me vestia e eu trocava. Um dia me perguntaram o motivo e eu disse que doía. Então a minha mãe diz que era desde a infância. Mas essa doença demorou a ser entendida. Em 2003 começaram a aparecer várias dores e eu procurava os médicos e eles diziam que era hérnia de disco, artrose e outras”, contou.

O diagnóstico fechado demorou a vir e até que acontecesse a professora passou por um processo de muita ansiedade e muitas dores. “Eu sempre fazendo fisioterapia e dando aula o tempo todo. Há sete anos eu comecei a estudar a fundo essa doença e descobri que ela é uma síndrome que cientificamente não se tem um laudo definido. Para se fechar um diagnóstico são feitos vários exames reumatológicos de descartes, assim como hemogramas e vários outros. Durante esse tempo eu fiquei tirando licença na escola até que um dia fui chamada numa junta médica no Geprev e lá três médicas disseram que eu não tinha condições de continuar. Fui aposentada por invalidez e foi muito difícil ouvir isso”, explicou.

Glaucia Maria está aposentada há quatro anos e foi uma das pessoas que recebeu a carteirinha. “Uma grande conquista para todos nós. Imagina você ter que fazer supermercado e ainda ter que ficar rodando procurando vaga para estacionar. Agora teremos uma vaga especial”, ressaltou.