Pesquisador paraense é um dos novos membros da Academia Brasileira de Ciências

Único do Pará entre os novos membros titulares, o professor da UFPA pretende enfatizar a pesquisa produzida na Amazônia

O pesquisador paraense Afonso Nogueira, professor titular da Universidade Federal do Pará (UFPA), está entre os novos membros titulares, correspondentes e afiliados da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para o ciclo 2027 - 2031. A ABC atua para promover o desenvolvimento científico, educacional e social do Brasil, por meio da institucionalização da ciência e da inserção internacional do Brasil entre os principais países no meio da ciência, tecnologia e inovação.

Afonso é o único do Pará entre os 23 novos membros titulares. Formado em Geologia, com mestrado em Geologia e Geoquímica, ambos pela UFPA, e doutorado em Geocências pela Universidade de São Paulo (USP), ele atua como líder do Grupo de Análise de Bacias Sedimentares da Amazônia (GSED), que estuda as depressões na crosta terrestre que acumularam sedimentos ao longo de milhões de anos.

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“Nesta análise de bacia, a gente tenta entender todos os processos e verificar se aquelas areias e argilas que estão expostas foram um dia, há muito tempo, um rio, um lago, um mar, entre outros. Assim, o estratigráfico-sedimentólogo tenta desvendar a natureza e reconstituir o antigo ambiente e a geografia de uma região”, explica o professor.

Uma das pesquisas orientadas por Afonso foi premiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O estudo descreve e interpreta os antigos ambientes das primeiras evidências macroscópicas de vida no planeta, que são as construções de bactérias estromatólitos, estruturas rochosas em camadas formadas pela atividade de comunidades de microrganismos.

“As evidências foram produzidas após as glaciações globais, quando o gelo cobriu o planeta por inteiro, após isso a vida foi se recompondo lentamente, criando os estromatólitos gigantes que o pesquisador Renan Santos descreveu no estudo”, conta.

Reconhecimento

Para Afonso Nogueira, o reconhecimento da ABC é considerado uma consolidação de décadas dedicadas à pesquisa geológica e à formação de recursos humanos no Pará. “Ao longo da minha carreira acadêmica e científica, tenho dedicado parte fundamental da minha trajetória à formação de recursos humanos na área de Geociências, buscando integrar o ensino de graduação e pós-graduação à liderança de programas estratégicos de capacitação”, conta.

“A titulação amplia a visibilidade e o reconhecimento do nosso grupo de pesquisa que eu lidero, facilitando novas colaborações internacionais e o acesso a recursos. Isso nos permite aprofundar investigações complexas e temas de grande relevância científica e econômica, como, por exemplo, a evolução das bacias sedimentares amazônicas e, principalmente, a Margem Equatorial Brasileira, na qual o GSED gerencia 4 projetos de pesquisa financiados pela PETROBRAS e 2 financiados pelo CNPq”, diz o professor.

Para os próximos anos, Afonso Nogueira espera contribuir ativamente para o fortalecimento da ciência brasileira, especialmente na área de geociências. Ele vê a ABC como um espaço para fomentar o debate científico de alto nível e a formulação de políticas que valorizem a pesquisa nacional.

“Minha expectativa é promover a integração entre a pesquisa acadêmica e as demandas estratégicas do país. Quero enfatizar a pesquisa na Amazônia, desenvolvendo e mostrando o modus operandi de como desenvolver pesquisa na nossa região”, destaca.