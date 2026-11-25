Polos de inovação do Brasil se encontram em Belém para fortalecer a bioeconomia

Belém recebe, a partir desta quarta-feira (25) e até sexta-feira (27), a Missão Técnica de Hubs de Inovação, iniciativa do Fundo Vale realizada em parceria com o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, onde será o encontro.

Representantes de 10 ambientes de inovação de diferentes regiões do país farão um intercâmbio de experiências sobre a gestão desses espaços, além de fortalecer conexões e identificar oportunidades de colaboração em torno da bioeconomia. A pluralidade regional e de atuação é um dos pilares do encontro.

Estão confirmadas as participações do Instituto Caldeira, do Rio Grande do Sul; da Fundação Paulo Feitoza (FPF Tech), do Amazonas; do Aptahub, do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos (PIT) e do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), em São Paulo; do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), sediado em Manaus (AM); do Ecoparque Natura, em Benevides (PA); da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP); do Base 27, do Espírito Santo, e do Laboratório de Inovação da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

O encontro coloca em prática diretrizes do estudo "O Potencial do Brasil na Bioeconomia do Conhecimento", elaborado pela Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil) com apoio técnico da Systemiq e da Emerge Brasil, e patrocínio do Fundo Vale. O levantamento aponta que unir saberes científicos, tecnológicos e tradicionais pode adicionar até US$ 140 bilhões à economia brasileira até 2032, em cinco setores estratégicos: alimentos, saúde, materiais, cosméticos e agronegócio.

"O estudo mostra que temos uma oportunidade bilionária diante de nós, mas que ainda esbarra em gargalos de ciência, tecnologia, empreendedorismo e acesso a capital. A ideia do encontro é promover essa troca para conectar a capacidade tecnológica nacional às demandas da floresta e dos territórios”, afirma a gerente Amazônia e Parcerias do Fundo Vale, Márcia Soares.

Programação

A Missão Técnica Hubs de Inovação será realizada ao longo de três dias, sob os eixos “conhecer, aprofundar e consolidar”. As atividades começaram, na manhã desta quarta-feira (25), com uma visita à Ilha do Combu. À tarde, o grupo seguirá para o Parque, com uma visita guiada, após, conhecerá a atuação científica do Instituto Tecnológico Vale (ITV) e iniciativas desenvolvidas por startups e associações locais.

A quinta-feira (26) será o núcleo de trabalho colaborativo da Missão. Já no último dia (27), o grupo se reunirá para consolidar os aprendizados e alinhar encaminhamentos práticos para futuras parcerias. Cada participante pode contribuir com propostas sobre como levar os aprendizados da Amazônia para sua realidade e construir caminhos para uma atuação conjunta.