'Janelas para Portugal': evento destaca cultura e tradições portuguesas em Belém

Segunda edição do Janelas para Portugal ocorre de 25 a 29 de novembro, com exposições, música, gastronomia e homenagens.

Belém recebe, a partir desta quarta-feira (25), a segunda edição do evento Janelas para Portugal, que celebra a cultura e as tradições portuguesas. A programação segue até domingo (29), no Shopping Grão-Pará, com exposições, apresentações musicais, experiências gastronômicas e homenagens.

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O evento é promovido pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará, com suporte institucional do Consulado de Portugal em Belém e das Comunidades Portuguesas. A proposta é preservar e divulgar o patrimônio cultural português, além de ressaltar os vínculos históricos entre Portugal e o Pará.

Ao longo dos cinco dias, os visitantes terão acesso a uma instalação que apresenta elementos da arquitetura, da história, da música e da culinária portuguesa. As atividades também contemplam manifestações folclóricas, a língua portuguesa e o trabalho de entidades que contribuem para manter as tradições lusitanas no estado.