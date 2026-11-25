Semana do Hip-Hop Pai D’Égua leva arte e formação a diferentes bairros de Belém

A cultura hip-hop ocupa diferentes bairros de Belém com oficinas, rodas de conversa, exposições, cinema, batalhas e apresentações artísticas. Começou a programação da 6ª Semana do Hip-Hop Pai D’Égua, organizada pelo Coletivo Hip-Hop Pai D’Égua, com apoio do Comitê de Cultura do Estado. As atividades seguem até 28 de novembro, em diferentes horários, e são abertas ao público. Cada ação tem organização, horários e orientações próprias, que podem ser consultadas nas redes sociais do projeto, no perfil @hiphopaidegua.

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Para Mina Ribeirinha, grafiteira, artista cultural e uma das fundadoras do coletivo, a semana é construída de forma colaborativa e busca aproximar os artistas das comunidades onde atuam. A proposta é articular atividades com centros comunitários, escolas e pontos de cultura para compartilhar conhecimentos.

“É o artista da comunidade que faz hip-hop se envolver com a sua comunidade, estreitar esse laço e fazer um repasse para a juventude, para as escolas, para os centros comunitários, do que vem aprendendo ao longo do tempo como fazedor da cultura hip-hop”, explica.

A programação integra o Novembro Negro, período escolhido pelo coletivo para fortalecer a relação do movimento com as lutas da população negra e periférica. Mina lembra que o 20 de novembro, feriado nacional, é resultado da mobilização dos movimentos sociais e da luta do movimento negro. “É uma forma de o movimento hip-hop fortalecer as lutas, como sempre esteve ao lado, e pautar políticas públicas para a população periférica”, afirma. A edição homenageia o DJ Morcegão, o grafiteiro e rapper Geleia e a professora Zélia Amador de Deus.

Programação

Nesta quinta-feira (26), a partir das 15h, o coletivo Sarau do Movimento realiza atividades voltadas às crianças da comunidade no Espaço Cultural Panambi Preta, na Terra Firme. Às 15h30, a oficina “Tag: Expressão e Identidade na Cultura Hip-Hop” apresenta elementos da escrita urbana, como letras, traços e estilos do graffiti. Às 17h, o Cine Quebrada exibe um documentário sobre a origem, a trajetória e os elementos do hip-hop. A programação termina às 18h, com a roda de conversa “Hip-Hop Também é Educação!!!”.

Já na sexta-feira (27), a partir das 18h, o Papo de Traços será realizado em parceria com a Unipop, no Centro Comunitário Unidos Venceremos, na Pedreira. A atividade reúne graffiti, fotografia, rap, carimbó e cultura hip-hop, com exposição fotográfica de cinco artistas e rodas de conversa. Os diálogos, mediados por Roberta Sodré, abordam temas como graffiti, identidade e direito à cidade, com as convidadas Minie e Rha, e crise climática e desigualdade urbana, com Warazy e Aroda. O DJ Thiago Black também se apresenta.

Ainda na sexta, às 17h30, a Praça Benedito Monteiro, no Guamá, recebe a quarta edição do Slam Comparência, campeonato de poesia falada. As inscrições devem ser feitas pelo perfil @slamcomparencia, no Instagram. A competição terá premiação de R$ 150 para o primeiro lugar, R$ 100 para o segundo e R$ 50 para o terceiro.

A culminância da semana será no sábado (28), no Espaço Cultural Ruth Costa, em Águas Lindas, com programação ao longo do dia. A partir das 9h, haverá acolhimento com MC Mano Gil, mutirão de graffiti e oficinas de graffiti, produção e tranças, além de intervenções culturais. Após a pausa para a feijoada, a programação segue à tarde e à noite com DJs, apresentações de artistas como Gaspar do Norte, Negra Bi e Pelé do Manifesto, batalha de dança e batalha de MCs. O encerramento está previsto para as 21h.

A chamada da semana também contempla diferentes expressões e conhecimentos ligados à cultura hip-hop, como DJ, break, MC, graffiti, slam, audiovisual e fotografia. “A gente abre espaço para pessoas individuais, grupos e coletivos proporem alguma atividade educativa, autogestionada. É um convite para fazer essa troca e esse repasse com as outras pessoas da sua comunidade”, diz Mina.

Serviço:

6ª Semana do Hip-Hop Pai D’Égua