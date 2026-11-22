Gson, artista sul-coreano, fará show inédito em Santarém

Cantor e compositor sul-coreano se apresenta na cidade em 17 de janeiro de 2027; detalhes sobre ingressos ainda não foram divulgados

Santarém, no oeste do Pará, receberá pela primeira vez um show de um artista sul-coreano. O cantor e compositor Gson tem apresentação anunciada para o dia 17 de janeiro de 2027, em um evento divulgado nas redes sociais pela organização local.

O anúncio despertou a curiosidade do público sobre o artista, que desenvolve trabalhos ligados ao hip-hop e ao R&B da Coreia do Sul e mantém uma relação com a música brasileira.

Até o momento, a divulgação inicial não apresentou detalhes sobre local, horário, ingressos ou valores. A organização informou que novas informações serão divulgadas em breve.

O cantor já participou de projetos e apresentações no Brasil. Em 2025, integrou a Dear Summer Tour in Brazil, ao lado dos artistas Gun-E e Lowell Straight.

No mesmo ano, lançou o álbum “Rio”, trabalho inspirado na cultura brasileira e que mistura referências musicais do país com elementos do hip-hop. Gson também reúne fãs brasileiros, conhecidos como LILYs.

VEJA MAIS

Quem é o cantor sul-coreano Gson?

Gson, também conhecido como Gson Jung, é o nome artístico de Chung Seung Ryeon. Além de cantor e compositor, ele trabalha como produtor musical, guitarrista e engenheiro de som.