Santarém, no oeste do Pará, receberá pela primeira vez um show de um artista sul-coreano. O cantor e compositor Gson tem apresentação anunciada para o dia 17 de janeiro de 2027, em um evento divulgado nas redes sociais pela organização local.
O anúncio despertou a curiosidade do público sobre o artista, que desenvolve trabalhos ligados ao hip-hop e ao R&B da Coreia do Sul e mantém uma relação com a música brasileira.
Até o momento, a divulgação inicial não apresentou detalhes sobre local, horário, ingressos ou valores. A organização informou que novas informações serão divulgadas em breve.
O cantor já participou de projetos e apresentações no Brasil. Em 2025, integrou a Dear Summer Tour in Brazil, ao lado dos artistas Gun-E e Lowell Straight.
No mesmo ano, lançou o álbum “Rio”, trabalho inspirado na cultura brasileira e que mistura referências musicais do país com elementos do hip-hop. Gson também reúne fãs brasileiros, conhecidos como LILYs.
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Quem é o cantor sul-coreano Gson?
Gson, também conhecido como Gson Jung, é o nome artístico de Chung Seung Ryeon. Além de cantor e compositor, ele trabalha como produtor musical, guitarrista e engenheiro de som.
O artista iniciou sua trajetória oficial na cena sul-coreana com o single “I Praise”. Ele também administra o Naz.a.rene Studio, em Seul, onde participa da produção, mixagem e masterização de músicas próprias e de outros artistas.