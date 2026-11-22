O paraense Bobby Mídya está na segunda fase do Duelo Nacional de MCs 2026, competição que reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal em batalhas de rima. Natural de Paragominas, no sudeste do Pará, o artista venceu o MC GR, de Mato Grosso, por 2 a 0, no último sábado (21), e garantiu vaga na sequência do torneio.
A disputa reúne 32 MCs e é realizada em Belo Horizonte, sob o viaduto Santa Tereza, tradicional palco da cultura hip-hop na capital mineira. Neste domingo (22), os classificados voltam à arena para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e a grande decisão, que vai definir o campeão brasileiro de freestyle e o vencedor do prêmio de R$ 50 mil.
Paraense vence batalha e segue na competição
Na primeira fase, foram realizados 16 confrontos entre os 32 participantes. Bobby Mídya superou GR por dois rounds a zero. Durante a batalha, uma rima do adversário que classificou o Pará como parte da região Nordeste provocou uma resposta do paraense.
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Conhecido por representar a cena de batalhas de rima do Pará em competições nacionais, Bobby também participou do Duelo Nacional em 2024. Ele é o único MC bicampeão estadual da história do Pará e busca agora conquistar o título nacional.
A programação deste domingo marca o segundo e último dia da Grande Final do Duelo Nacional de MCs. Os 16 classificados disputam as etapas eliminatórias até a definição do campeão da edição de 2026.