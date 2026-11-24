Mostra de Ciência e Tecnologia reúne estudantes e pesquisadores em Ananindeua

Samiah Lopes, de 16 anos, do 1º ano; Analice Carvalho, de 16 anos, também do 1º ano; e Alice Karina Matos, de 16 anos, do 2º ano. ( Foto: Foto: Cira Pinheiro )

A ciência, tecnologia e a inovação estão em destaque durante a XVII Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA), que começa nesta terça-feira (24) e segue até sexta-feira (27) de novembro, no Centro de Convenções do SESI, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A programação reúne estudantes, professores, pesquisadores e representantes da comunidade científica para compartilhar experiências, apresentar projetos e demonstrar soluções criativas para diferentes desafios da sociedade.

Durante o evento, o público poderá conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos participantes, acompanhar as avaliações dos projetos e prestigiar apresentações culturais. A mostra conta com a parceria da cooperativa Sicoob Coimppa, entre outras instituições, que apoiam iniciativas voltadas ao incentivo à educação, à ciência e à inovação, além do apoio da TV Liberal, entre outros. A entrada é gratuita.

Estudante de várias partes do Brasil participam do evento, como é o caso das alunas Samiah Lopes, de 16 anos, do 1º ano; Analice Carvalho, de 16 anos, também do 1º ano; e Alice Karina Matos, de 16 anos, do 2º ano, todas da Escola Estadual Albaniza de Oliveira, em Belém.

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Elas desenvolveram um protótipo de tradutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) com o uso de ferramentas gratuitas de tecnologia. A iniciativa busca facilitar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e a sociedade. Segundo a estudante Samiah, a ideia e o funcionamento do protótipo surgiu após as alunas observarem a necessidade de comunicação de pessoas com deficiência auditiva com a sociedade.

“Então, criamos um protótipo de tradutor de Libras usando a tecnologia do Google, por meio de ferramentas gratuitas, como Teachable Machine e Scratch. A ideia é facilitar a comunicação e mostrar também que a escola pública pode democratizar a acessibilidade para todo mundo”, explica a estudante.

A Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação é realizada pelo Instituto Açaí. O coordenador da instituição, Gilberto Silva, explica que o evento busca incentivar a produção científica e promover o intercâmbio entre estudantes.

Gilberto Silva, coordenador do Instituto Açaí. (Foto: Cira Pinheiro)

“Recebemos projetos de estudantes de todo o Brasil, desde a educação infantil até o ensino superior. A mostra proporciona aos jovens um intercâmbio científico e cultural, além de oferecer premiações do primeiro ao quarto lugar e credenciamento para participação em eventos científicos no Brasil e no exterior”, destaca.

Programação

Terça-feira (24): cerimônia de abertura, às 14h. Visitação pública aos projetos, das 15h às 20h, e apresentações culturais.

Quarta-feira (25): exposição e avaliação dos trabalhos, palestra da Petrobras, das 11h às 12h, e intercâmbio cultural à noite.

Quinta-feira (26): apresentação dos projetos ao público e aos avaliadores, além de atividades culturais.

Sexta-feira (27): encerramento, das 8h às 12h, com cerimônia de premiação dos projetos participantes.