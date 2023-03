Pesquisa aponta que quase 2 mil alimentos têm aditivos e falta de informação nos rótulos

O uso e a rotulagem de aditivos alimentares em diversos produtos disponíveis nos supermercados brasileiros foram examinados pelo estudo do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Foram analisados rótulos de 9.856 alimentos e bebidas, constatando que um quinto dos itens não continha qualquer aditivo alimentar, enquanto um quarto apresentava seis ou mais em sua formulação. No Pará, a reportagem de O LIBERAL conversou com consumidores durante as compras em um supermercado, em Belém, nesta segunda-feira (13), para saber se eles leiam as descrições dos componentes e uma especialista para saber quais são as substâncias mais prejudiciais à saúde, que precisam ser evitadas.

A pesquisa verificou a existência de agrupamentos de aditivos que se repetiam em diferentes grupos de alimentos, especialmente nos ultraprocessados. Mesmo em situação de regularidade, foi possível comprovar a insuficiência de informações sobre os ingredientes na embalagem. Segundo a pesquisa, os aromatizantes, por exemplo, representam uma das categorias de aditivos nas quais se identificaram mais pontos falhos, tanto na sua descrição quanto na sua conformidade com a legislação.

O que dizem os consumidores

O consumidor Agnor Conceição, 64 anos, diz que dependendo do tempo que tem disponível para fazer compras, ele consegue ou não se atentar para a lista dos ingredientes dos produtos. “Hoje eu consegui ler os itens da rotulagem porque estou com mais tempo, porém tem dias que é mais difícil parar para fazer a leitura”, comentou. Já a consumidora Juliana Rabelo, 19 anos, confessa que raramente consegue conferir os componentes dos produtos que vão para o carrinho de compras, a não ser que seja para uma receita especial. “Geralmente, minha mãe e eu olhamos apenas para o preço do produto e colocamos o mais barato no carrinho”, afirmou.

Por que as pessoas devem ficar atentas aos rótulos?

A nutricionista Beatriz Garcia, especialista em imunonutrição e nutrigenômica, afirma que a atenção ao rótulo é de suma importância para todos aqueles que buscam a consciência alimentar e que desejam fazer escolhas mais saudáveis, visto que na lista de ingredientes é informado todos os componentes presentes dentro do produto alimentício. “Dessa forma, o consumidor consegue saber se tem lactose ou algum outro derivado do leite, a quantidade de açúcar, sódio, gordura, alguma substância de origem animal, presença de alérgenos e com isso selecionar melhor o que levará para casa”, explicou.

Ela destaca que a rotulagem é uma ótima ferramenta para quem tem restrições alimentares (alérgicos, vegetarianos, veganos, diabéticos, entre outros), pois ao visualizar o que tem no produto, os consumidores conseguem selecionar o que pode ser prejudicial à saúde e/ou aquilo que não agrega no seu estilo de vida. “É relevante se atentar em alguns pontos do rótulo, os principais, a data de validade e/ou fabricação, lista de ingredientes, instruções de armazenamento, pois são elas que vão indicar como manter o produto para que não se estrague, presença de alérgenos, informação nutricional, ingredientes obtidos a partir de organismos geneticamente modificados, caso haja”, afirmou.

Orientações

A nutricionista ressalta que alguns o consumidores se confundem ao olhar a tabela nutricional com informações sobre a quantidade de sódio, açúcar e gorduras, Ela esclarece que os itens aparecem na lista em ordem decrescente, ou seja o ingrediente de maior quantidade no produto será citado por primeiro e, assim, o de menor quantidade será o último da lista. “Então, por exemplo, se o consumidor for comprar um pão integral, para que seja de fato integral, o primeiro ingrediente da lista deve ser a farinha integral. Não será uma boa escolha produtos que iniciam com farinha branca ou açúcar, entre outros”, ressaltou.

“É interessante se atentar se a lista desses ingredientes é muito extensa, quanto maior a lista, maior deve ser a quantidade de aditivos químicos (corantes, conservantes), escolha aqueles com a lista menor possível. Evitem produtos que induzem o consumidor ao erro com alegações de ‘promove o emagrecimento’, ‘rico em vitaminas’, pois além de serem proibidas são enganosas, em todo caso, dê prioridade a leitura detalhada da lista de ingredientes”, concluiu Beatriz Garcia.

Confira 5 substâncias de devem ser evitadas:

Tartrazina - corantes amarelo

corantes amarelo Glutamato monossódico - saborizante artificial, encontrado em temperos, sopas industrializadas, caldo para carnes, embutidos, molho shoyo e comidas asiáticas

saborizante artificial, encontrado em temperos, sopas industrializadas, caldo para carnes, embutidos, molho shoyo e comidas asiáticas Aspartame - adoçante artificial, encontrado em produtos zero açúcar ( diet)

adoçante artificial, encontrado em produtos zero açúcar ( diet) BHA - conservante sintético: salsicha, pepperoni, enlatados, salgadinho de milho e goma de mascar

conservante sintético: salsicha, pepperoni, enlatados, salgadinho de milho e goma de mascar Nitrito e nitrato - conservante sintético, encontrados na salsicha, bacon, presunto, salsicha.