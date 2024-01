Paraense de Irituia celebra 118 anos e conta qual o segredo de sua longevidade

Exemplo de força e vida é da paraense Honorata Maia de Lima, que completou 118 anos, nesta sexta-feira (5). A idosa é de Irituia, mas atualmente mora em uma área rural que pertence ao município de Garrafão do Norte. A família da idosa está em festa por poder celebrar mais um ano de vida.

A centenária coleciona histórias de sofrimento e luta, mas também carinho e amor de família. É mãe de quatro de filhos e avó de 35 netos. A história de dona Honorata foi de batalha para criar os filhos, com o sustento da roça. No primeiro casamento, ficou viúva logo após dois anos de relacionamento. No segundo relacionamento teve o primeiro filho, mas o companheiro a abandonou grávida e fugiu de onde moravam com outra mulher. No terceiro relacionamento, ela teve um casal de filhos de um homem considerado agressivo.

“Esse companheiro que ela teve era bem agressivo, ele dormiu ao lado de um facão. E sempre ela contava as histórias de agressão”, conta a filha caçula, Irani Ferreira Cavalcante, 65 anos.

VEJA MAIS

Depois de alguns anos, esse homem também abandonou dona Honorata e ela ficou com os filhos. A idosa passou alguns anos sozinha, mas depois de um tempo acabou conhecendo o pai de Irani. De um encontro, a idosa acabou engravidando.

"A minha mãe não teve um relacionamento com meu pai, ela apenas teve um encontro e acabou engravidando”, disse a filha. Irani se emociona ao falar da história da mãe, pois a vê como uma mulher lutadora que sofreu para criar os filhos.

Hoje em dia, dona Honorata tem uma vida pacata, recebe o amor da família e tem uma ótima saúde. “A minha mãe não tem problema de pressão, não tem diabetes e nem outras doenças. Ela é lúcida e mesmo de forma simples, vive feliz ao lado dos filhos e netos”, destaca a filha da idosa.

Aos 118 anos, ela ora, canta e conta seus "causos" para parentes e amigos. A família está em festa por festejar a longevidade de dona Honorata.