Pará tem nível de pessoas com 25 anos em diante sem instrução acima da média nacional, aponta IBGE

Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do estudo "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2023", divulgada nesta quarta-feira (6), indicam que o nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais, no Brasil, é de 6% sem instrução, enquanto que no Pará, é de 7,3% (1,3% acima da taxa nacional). A Síntese analisa de aspectos da realidade educacional brasileira, especialmente no que tange às desigualdades que permeiam o acesso e permanência no sistema de ensino e o nível educacional alcançado pela população brasileira.

"O nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais, no Brasil, é de 6% sem instrução; 28% com Ensino fundamental incompleto; 7,8% com Ensino fundamental completo; 5% com Ensino médio incompleto; 29,9% com Ensino médio completo; 4,1% com Ensino superior incompleto; e 19,2% com Ensino superior completo. No Pará, é de 7,3% sem instrução; 34,9% com Ensino fundamental incompleto; 7% com Ensino fundamental completo; 6,5% com Ensino médio incompleto; 28% com Ensino médio completo; 3,4% com Ensino superior incompleto; e 13% com Ensino superior completo", como repassa o IBGE.

Frequência

Como informa o IBGE, as Regiões Norte e Nordeste concentraram as retrações na frequência escolar das crianças de 4 a 5 entre 2019 e 2022. A Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, no Brasil é de 5,6%. Na região Norte, é de 6,4% (2ª maior do país, atrás apenas da região Nordeste, que tem taxa de 11,7%). (A pesquisa não oferece taxa por Estados e municípios).

A taxa ajustada de frequência escolar líquida para pessoas entre 6 e 14 anos do Pará foi de 94,5%, ficando entre os 14 estados brasileiros com percentual abaixo da meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE).

A Taxa de frequência escolar bruta do Pará foi de 31,7% no total das faixas etárias, sendo o total pata o Brasil de 27,2%. Já a Taxa de frequência escolar líquida ajustada da população residente foi de 94,5% na faixa de 6 a 14 anos, no ensino fundamental (no Brasil é de 95,2%); 84,2% na faixa 11 a 14 anos, nos anos finais do ensino fundamental (Brasil: 89,5%); 65,1% na faixa de 15 a 17 anos, no ensino médio (Brasil: 75,2%); e 19,7% na faixa de 18 a 24 anos, no ensino superior (Brasil: 25%).

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou uma posição do Governo do Estado sobre esse assunto. Mais informações em breve.