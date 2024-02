Pará retoma temporada de cruzeiros e supera números de passageiros da pré-pandemia

Após o período de pandemia, o Pará volta a ter as rotas mais procuradas pelos transatlânticos, recebendo cruzeiros internacionais com maior frequência. A temporada 2023/2024 superou o ano pré-pandemia na totalidade de passageiros nos navios.

A previsão é que, em 2024, 15 mil cruzeiristas circulem em Belém, Alter do Chão e Santarém, no oeste do estado. Em 2023, foram 13 mil passageiros. Em 2019, ano anterior à pandemia, 14 mil passageiros. Os dados são do instituto de consultoria Oxford Economics.

Em 31 de janeiro deste ano, o cruzeiro marítimo "Splendors of the Sea" atracou no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém. O navio com bandeira das Ilhas Marshall trouxe a bordo 700 turistas e 540 tripulantes. O transatlântico ficou ancorado em Belém até 19 horas, e seguiu viagem para Devel's Island, na Guiana Francesa.

A temporada começou em outubro de 2023

Para o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Lucas Vieira, esses números reforçam os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura turística. "E também temos a chancela da ONU de sermos sede da COP-30", disse.

"Os olhos do mundo voltam para Belém. É o nosso grande momento de crescer mais, de atrair mais turistas, de investir mais para que todos conheçam nossa cultura, nossa culinária, nossos atrativos e principalmente momento de deixar um legado para a população", afirmou o secretário.

A temporada começou em outubro de 2023, com o cruzeiro Seabourn Pursuit ancorando em Alter do Chão, no dia 21. Em 2024, estão previstos cruzeiros até março. Em fevereiro, os cruzeiros Ambition, Vinking Sea e Zaidan devem aportar em Santarém.

Em março, no dia 11, o navio Amedea deverá aportar no trapiche de Icoaraci. Já no dia 24, o navio MSC Poesia aporta na Estação das Docas, um dos principais equipamentos turísticos de Belém. Já em Santarém aportam sete navios, entre eles Zaadan,Viking Sea, Seabourn Quest, Vinking Sea, Amadea e Marina. E, para Alter do Chão, estão previstos seis navios durante o mês.