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Pará registra queda de 26% na área sob alertas de desmatamento

No ano PRODES 2026, estado registrou 987 km² sob alertas de desmatamento, menor índice desde 2018

Hannah Franco
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Pará registra menor área sob alertas de desmatamento desde 2018. (Foto: Fernando Sette / Divulgação)

O Pará registrou redução de aproximadamente 26% na área sob alertas de desmatamento durante o ano PRODES 2026. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram identificados 987 km² sob alertas, contra 1.325 km² no período anterior. A diferença representa uma redução de 338 km² e corresponde ao menor índice registrado pelo estado desde 2018.

Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e foram analisados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

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O resultado indica a continuidade da trajetória de redução observada nos últimos anos e pode sinalizar uma tendência de queda na taxa anual de desmatamento, que será consolidada posteriormente pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

Pará acumula seis anos de redução nos alertas

O levantamento considera os alertas registrados durante o chamado ano PRODES, período que vai de 1º de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. Os dados do Deter permitem acompanhar, em tempo quase real, a dinâmica do desmatamento e funcionam como um dos indicadores utilizados para avaliar a tendência da taxa anual.

A série histórica analisada pela Semas mostra que o Pará mantém uma sequência de reduções desde 2021. O maior volume de área sob alertas foi registrado em 2020, quando o sistema identificou 3.918 km².

Desde então, o estado acumula seis reduções anuais consecutivas. Na comparação entre 2020 e 2026, a queda acumulada chega a 74,8%, equivalente a 2.931 km².

Secretário destaca ações de fiscalização ambiental

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, afirmou que os números refletem os resultados das ações de prevenção, monitoramento e fiscalização realizadas no estado.

“A redução da área recoberta por alertas é um sinal importante dentro do acompanhamento que fazemos ao longo do ano PRODES. Como os alertas do DETER funcionam como um indicador da tendência do comportamento da taxa anual de desmatamento, esse resultado reforça que as ações de prevenção, monitoramento e fiscalização ambiental vêm produzindo efeitos positivos”, afirmou.

Segundo o secretário, a manutenção da tendência de queda também reforça a necessidade de continuidade das ações, principalmente em regiões consideradas mais pressionadas pelo avanço do desmatamento.

Alertas também diminuem na Amazônia Legal

A redução foi registrada também no conjunto da Amazônia Legal. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, a área sob alertas caiu de 4.495 km² para 2.874 km², uma redução de 36,1% em relação ao período anterior.

Assim como no Pará, o resultado representa o menor volume registrado desde 2018. Os números do Deter apontam, portanto, para uma tendência de redução do desmatamento na região, embora a taxa oficial dependa da consolidação dos dados do Prodes.

O que é o ano PRODES?

O ano PRODES corresponde ao período utilizado como referência para o monitoramento anual do desmatamento na Amazônia Legal. Ele começa em 1º de agosto e termina em 31 de julho do ano seguinte.

Durante esse intervalo, os alertas identificados pelo Deter permitem acompanhar a evolução das áreas com indícios de desmatamento. A taxa oficial, no entanto, é posteriormente calculada pelo Prodes, a partir de uma metodologia própria de monitoramento por imagens de satélite.

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