Portel inicia programação do 129º Círio de Nazaré com tema voltado à promoção da paz

Com o tema "Maria, ensina-nos a sermos promotores da paz", a cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, iniciou no último dia 5 de agosto a programação da 129ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do município. A festividade se estende até o dia 23 de agosto e reúne celebrações religiosas, romarias, procissões e atividades culturais que devem atrair entre 10 mil e 15 mil fiéis.

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A programação entrou na reta final para o principal fim de semana da festa. Nesta sexta-feira (7), às 19h, será realizada a tradicional Apresentação dos Mantos, na Igreja Matriz. No sábado (8), os fiéis participam do encerramento das peregrinações, às 18h, seguido da Transladação, às 19h.

O ponto alto da festividade ocorre no domingo (9), com o 129º Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A programação começa às 4h, com a Alvorada do Círio, seguida da missa, às 6h, na Igreja do Divino Espírito Santo, presidida pelo frei Danillo de Souza Santos, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em seguida, os devotos acompanham a procissão pelas ruas da cidade.

Segundo a coordenação do Círio, o tema deste ano propõe uma reflexão sobre o papel de Maria como exemplo de diálogo, reconciliação e esperança. Integrante da equipe de coordenação da festividade, Jersulino Barros explicou que a escolha busca incentivar os fiéis a cultivarem a paz em diferentes ambientes da sociedade.

"O tema 'Maria, ensina-nos a sermos promotores da paz' é um pedido de intercessão e também um convite para imitarmos as virtudes de Maria. Ela é chamada de Rainha da Paz por ser escolhida para ser a mãe de Jesus, o Príncipe da Paz. Ao fazermos essa oração, pedimos que ela nos conduza a Cristo e nos ajude a viver como instrumentos de reconciliação em um mundo marcado por divisões e guerras", afirmou.

Programação para diferentes públicos

De acordo com Jersulino Barros, a programação foi elaborada para envolver diferentes públicos e ampliar a participação dos devotos ao longo de todo o mês. Segundo ele, as peregrinações realizadas nos rios do município, entre junho e julho, abriram o calendário da festividade, que também contempla eventos voltados a crianças, jovens, pessoas com deficiência e participantes das romarias temáticas.

"A programação foi pensada para alcançar o maior número possível de fiéis. Temos os círios ribeirinhos, o Círio das Crianças e da Acessibilidade, a Romaria da Juventude, o Círio Fluvial, a bike romaria, o salão do Círio, além da caminhada, da corrida e de outras atividades que procuram reunir toda a comunidade", disse.

A coordenação estima que entre 10 mil e 15 mil pessoas participem da principal procissão neste fim de semana. Para receber os romeiros, a organização realizou reuniões com representantes do poder público municipal, órgãos de segurança e equipes da área da saúde, que atuarão durante a festividade.

Segundo Jersulino, manter viva a celebração também significa preservar uma tradição centenária do município.

"Manter viva a celebração do Círio é manter viva a nossa fé e a nossa devoção à Mãe de Deus. É um momento em que pastorais, movimentos, comunidades e toda a Igreja se unem para professar a fé e fortalecer uma tradição que cresce a cada ano", destacou.

A programação segue até o dia 23 de agosto, quando será realizada a Procissão de Encerramento, seguida da Missa Solene, do espetáculo "Um Canto para Maria" e de uma queima de fogos.

SERVIÇO:

129º Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Portel

Sexta-feira (7)

19h: Apresentação dos Mantos, na Igreja Matriz.

Sábado (8)

18h: Encerramento das peregrinações.

19h: Transladação.

Domingo (9) – Principal dia da festividade

4h: Alvorada do Círio.

6h: Missa na Igreja do Divino Espírito Santo, presidida pelo frei Danillo de Souza Santos.

Após a missa: Procissão do 129º Círio de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Portel.

Demais programações

13 de agosto: Bicicletaço do Círio.

15 de agosto: Romaria da Juventude.

16 de agosto: Círio das Crianças e Jantar com a Santa.

22 de agosto: Círio Fluvial e Círio de Veículos.

23 de agosto: Corrida do Círio, Procissão de Encerramento, Missa Solene, espetáculo Um Canto para Maria e queima de fogos.