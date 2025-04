Pará registra a maior contratação de jovens aprendizes na região Norte

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), renovou nesta quinta-feira (24), Dia Mundial do Jovem Trabalhador, o Termo de Adesão ao Programa Primeiro Ofício com empresa que atua na área de serviços industriais especializados, a KW do Brasil, instalada no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

A parceria, iniciada em 2020, continua beneficiando jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, reforçando o compromisso com a formação de jovens aprendizes no Pará. As empresas participantes recebem o selo “Empresa Cidadã”, um reconhecimento público pelo compromisso social com a juventude paraense.

"Trabalhamos sempre em busca de novos mecanismos, que possam atrair e gerar oportunidades aos jovens que querem ingressar no mercado. Ter a sua autonomia por meio do trabalho é essencial para o crescimento profissional e pessoal. E nós, do governo do Estado, continuamos de forma permanente firmando parcerias que assegurem, cada vez mais, oportunidades a todos, por todo o Pará", enfatizou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Conquista - A renovação fortalece o Programa Primeiro Ofício que, desde sua criação, já envolveu mais de 3 mil jovens paraenses em experiências profissionais por meio da aprendizagem. Muitos foram efetivados pelas empresas ao final do período como jovem aprendiz.

Entre essas jovens está Juliana da Silva, 20 anos, auxiliar administrativa. “O Programa foi um divisor de águas na minha vida. Nunca tinha tido uma experiência profissional antes, e quando entrei como aprendiz tudo era novo para mim. A equipe me acolheu, fui aprendendo com o tempo, me desenvolvendo. Hoje estou aqui, efetivada, podendo sonhar com um futuro melhor para mim e para minha família”, conta.

Inclusão - Para o secretário-adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Miriquinho Batista, o programa cumpre um papel estratégico na inclusão produtiva da juventude paraense, com a Seaster atuando de forma contínua para que mais empresas façam parte da oferta dessa frente de oportunidades aberta aos jovens em todo o território paraense.

“O 'Primeiro Ofício' é mais do que uma política de inserção no mercado. É uma ferramenta concreta de mudança de vida. Esta foi uma das empresas que acreditaram, desde o início, nessa proposta, que tem colhido muitos frutos, com jovens comprometidos e transformados pela oportunidade”, ressaltou Miriquinho Batista.

Com a renovação do Termo, a expectativa é que mais jovens sejam acolhidos em breve, ampliando ciclo de formação e inclusão.

Crescimento - Histórias como a de Juliana da Silva consolidam um cenário de oportunidades para a juventude paraense. Segundo levantamento do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, o Pará registrou, entre janeiro e novembro de 2024, o total de 12.363 jovens aprendizes contratados formalmente. É um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo período de 2023, que confere ao Pará a condição de maior contratante de aprendizes na região Norte, e o 11º do Brasil.

Jovens interessados em participar do Programa Primeiro Ofício devem enviar o currículo atualizado para o e-mail seasterprimeirooficio@gmail.com ou comparecer ao prédio do Seaster/Sine, localizado na Travessa Padre Eutíquio, n.º 1078, bairro Batista Campos, em Belém.

As empresas que desejam aderir ao Programa podem fazer contato com a equipe da Seaster pelo e-mail primeirooficiopara@gmail.com.