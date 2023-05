Pará registra 45 casos de ataques de morcegos em 2023, mas sem mortes confirmadas

Neste ano de 2023 foram registrados 45 casos de ataques de morcegos no Pará. Mas, neste ano, não houve casos no estado em fevereiro, março, abril e, até agora, em maio, ainda segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em 2022 foram notificados 377 registros. Mas não há casos de mortes confirmadas.

Sobre os municípios com mais casos, a secretaria informou ainda que Chaves, no Marajó, é o município com o maior número de notificações, com 166 casos, seguido de Afuá, também no Marajó, com 72, e Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, com 22.

A Sespa também esclareceu que capacita os centros regionais de saúde e municípios no controle e captura de morcegos, cedendo, inclusive, material como redes e pomada vampiricid, utilizada para controle de morcegos hematófagos. Além disso, sempre que solicitada, envia equipe para as áreas onde ocorreram ataques para realizar ações educativas e preventivas, convidando as secretarias municipais de saúde a participar.

Há quase um ano, em julho, um morcego foi diagnosticado com vírus da raiva no bairro da Marambaia, em Belém, confirmou, à época, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O laudo foi do Instituto Evandro Chagas (IEC), datado de 5 de julho. A Sesma garantiu, em nota, que não havia risco à população e que tem intensificado ações de vigilância epidemiológica no bairro da Marambaia. Este é o segundo caso de morcego encontrado com raiva na capital paraense naquele ano. O primeiro foi no bairro do Marco.

Também naquela época, o IEC informou que o morcego em questão é frugívoro - ou seja, se alimenta de frutas, e o seu diagnóstico foi encaminhado à prefeitura via Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Sesma, já estava ciente da infecção do animal no dia 11 de julho do ano passado.

A Sesma informou ainda que "foi iniciado o bloqueio epidemiológico no raio de um quilômetro do local onde estava o animal, com ações de educação em saúde, orientação à população, reforço da assistência em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e vacinação antirrábica de cães e gatos".

Na manhã desta quarta-feira (24), a reportagem da Redação Integrada de O Liberal percorreu algumas áreas do bairro da Marambaia, entre as quais a rua da Mata. Os moradores que conversaram com a reportagem informaram que não ouviram mais falar de ataques de morcegos no bairro.

Para saber os números atuais em Belém, a reportagem também entrou em contato com a Sesma, mas não houve retorno até o fechamento desta edição. A reportagem também entrou em contato com a prefeitura de Chaves e aguarda retorno.