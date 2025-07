Pará já emitiu mais de 36 mil novas Carteiras de Identidade Nacional; veja como solicitar

O estado do Pará já emitiu 36,6 mil novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN) até o dia 23 de julho de 2025, o que corresponde a cerca de 0,42% da população local. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Do total, 54,21% das emissões foram para pessoas do sexo feminino (19,8 mil) e 45,79% para o sexo masculino (16,8 mil). A média diária de emissões é de 33 documentos. Somente em julho, foram emitidas 5,4 mil CINs no estado.

Jovens de 15 a 19 anos representam a maior parcela, com 4,7 mil emissões (12,86%). Na sequência, estão as pessoas de 20 a 24 anos, com 3,2 mil documentos (8,99%).

VEJA MAIS

Documento também atende pessoas com deficiência

Entre os 30 milhões de documentos emitidos em todo o Brasil, 493 mil foram para pessoas com deficiência. No Pará, esse número chega a 649. Veja a distribuição:

380 com Transtorno do Espectro Autista (51,98%)

184 com deficiência intelectual (25,17%)

74 com deficiência física (10,12%)

48 com deficiência visual (6,57%)

45 com deficiência auditiva (6,16%)

Nova CIN traz mais segurança e acesso digital

A CIN é parte de uma política nacional para padronizar os registros civis e facilitar o acesso aos serviços públicos. Ela é vinculada ao número do CPF e possui um QR Code com assinatura digital, tanto na versão física quanto digital, o que dificulta fraudes.

O documento também permite acesso ao nível Ouro da conta GOV.BR, com maior segurança para serviços digitais.

Biometria e validação por aplicativo

Com a integração da biometria, a CIN também será usada para benefícios da seguridade social. O governo regulamentou o uso por decreto, com implantação gradual.

Um aplicativo oficial permite a validação do QR Code da CIN, tanto online (modo detalhado) quanto offline (modo parcial), oferecendo uma verificação rápida e segura.

Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

A primeira via da CIN é gratuita. No Pará, o agendamento pode ser feito pelo site da Polícia Civil, com apresentação da certidão de nascimento ou casamento.

Postos de atendimento para emissão da CIN no Pará

Belém

Região Metropolitana

UIPP Distrito Industrial – Ananindeua: Av. Zacarias de Assunção – Atendimento: 7h30 às 13h

Av. Zacarias de Assunção – Atendimento: 7h30 às 13h Câmara Municipal de Ananindeua: Av. Zacarias de Assunção, 134 – (91) 3255-2443 – Atendimento: 11h30 às 13h

Av. Zacarias de Assunção, 134 – (91) 3255-2443 – Atendimento: 11h30 às 13h Casa do Trabalhador – Ananindeua: Rodovia BR-316 – (91) 3255-1930 – Atendimento: 7h às 11h

Rodovia BR-316 – (91) 3255-1930 – Atendimento: 7h às 11h Marituba: Rua Cláudio Barbosa da Silva, s/n – (91) 3256-6414 / (91) 3256-6415 – marituba@policiacivil.pa.gov.br – Atendimento: 8h às 13h

Interior