Pará consolida protagonismo na COP30 com apoio de Al Gore e grandes empresas

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, o governador do Pará e presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, consolidou o protagonismo do estado como referência na construção de uma nova economia sustentável, com base na floresta em pé. A agenda da quinta-feira (13) foi marcada pela recepção ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, e pela adesão de grandes empresas ao sistema jurisdicional de créditos de carbono (JREDD).

Helder Barbalho recepcionou Al Gore no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, localizado nos armazéns 5 e 6 do complexo Porto Futuro. O espaço é um dos pilares do projeto Vale Bioamazônico, que transforma a biodiversidade regional em vetor de inovação, ciência e geração de renda, com responsabilidade ambiental e valorização dos saberes tradicionais.

Al Gore, referência global na luta contra as mudanças climáticas, demonstrou entusiasmo com a iniciativa. “Vou ajudar a contar a história do Pará para o resto do mundo. É muito inspirador. Estive na Amazônia três vezes nos últimos 40 anos, e nas últimas visitas, a narrativa era de destruição. Agora, vejo uma nova abordagem, com emprego e prosperidade protegendo a floresta. Terei que voltar mais vezes”, afirmou.

Durante a visita, o governador destacou a ambição do Pará em se consolidar como polo global de inovação em bioeconomia:

“Queremos fazer um benchmarking do que aconteceu na Califórnia, do que representou o Vale do Silício. Eu recebi, na terça-feira, o governador Gavin Newsom e disse a ele: eles com os chips, nós com as moléculas”, comparou Helder Barbalho.

Adesão do setor privado ao JREDD

Ainda na quinta-feira (13), o governador do Pará liderou o ato simbólico de apoio do setor privado ao sistema jurisdicional de créditos de carbono (JREDD), no Pavilhão do Consórcio Amazônia Legal, localizado na Blue Zone da COP30. A cerimônia contou com a participação de grandes empresas brasileiras e internacionais, como Banco do Brasil, Bayer, Bradesco, Dow, Itaú Unibanco, Itaúsa, Marfrig, Nestlé, Race to Belém, Silvânia e Vale.

“Estamos apresentando ao mundo um produto de alto valor agregado, com governança e integridade ambiental. O sistema jurisdicional de carbono é uma solução real, que responde às exigências de um mercado global cada vez mais criterioso”, afirmou o governador.

Helder também destacou o compromisso da Amazônia Legal com a criação de instrumentos financeiros robustos e seguros, como a operação de concessão de restauro estruturada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo ele, o avanço do JREDD representa uma nova base econômica para os estados amazônicos, que passam a protagonizar a agenda climática global.

Integração e construção de soluções escaláveis

O governador reforçou ainda o papel do Consórcio Amazônia Legal como articulador entre os governos subnacionais e o setor produtivo: “Este movimento público e privado projeta a Amazônia como solução. Que possamos ampliar cada vez mais o portfólio de interessados, valorizar a Floresta Viva e o desenvolvimento sustentável na região”, concluiu.

A diretora da empresa Silvânia, Natália Renteria, destacou a liderança do Pará na consolidação do mecanismo JREDD: “O Pará é um Estado guerreiro na rede jurisdicional. Ele abraçou esse mecanismo e vem trabalhando de maneira muito importante. Estar aqui numa COP em Belém, emblemática, com o governador Helder, dando luz a essa iniciativa das empresas, é muito significativo”, declarou.