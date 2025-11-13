Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará consolida protagonismo na COP30 com apoio de Al Gore e grandes empresas

Al Gore, referência global na luta contra as mudanças climáticas, demonstrou entusiasmo com a iniciativa

Agência Pará

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, o governador do Pará e presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, consolidou o protagonismo do estado como referência na construção de uma nova economia sustentável, com base na floresta em pé. A agenda da quinta-feira (13) foi marcada pela recepção ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, e pela adesão de grandes empresas ao sistema jurisdicional de créditos de carbono (JREDD).

Helder Barbalho recepcionou Al Gore no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, localizado nos armazéns 5 e 6 do complexo Porto Futuro. O espaço é um dos pilares do projeto Vale Bioamazônico, que transforma a biodiversidade regional em vetor de inovação, ciência e geração de renda, com responsabilidade ambiental e valorização dos saberes tradicionais.

Al Gore, referência global na luta contra as mudanças climáticas, demonstrou entusiasmo com a iniciativa. “Vou ajudar a contar a história do Pará para o resto do mundo. É muito inspirador. Estive na Amazônia três vezes nos últimos 40 anos, e nas últimas visitas, a narrativa era de destruição. Agora, vejo uma nova abordagem, com emprego e prosperidade protegendo a floresta. Terei que voltar mais vezes”, afirmou.

Durante a visita, o governador destacou a ambição do Pará em se consolidar como polo global de inovação em bioeconomia:

“Queremos fazer um benchmarking do que aconteceu na Califórnia, do que representou o Vale do Silício. Eu recebi, na terça-feira, o governador Gavin Newsom e disse a ele: eles com os chips, nós com as moléculas”, comparou Helder Barbalho.

Adesão do setor privado ao JREDD

Ainda na quinta-feira (13), o governador do Pará liderou o ato simbólico de apoio do setor privado ao sistema jurisdicional de créditos de carbono (JREDD), no Pavilhão do Consórcio Amazônia Legal, localizado na Blue Zone da COP30. A cerimônia contou com a participação de grandes empresas brasileiras e internacionais, como Banco do Brasil, Bayer, Bradesco, Dow, Itaú Unibanco, Itaúsa, Marfrig, Nestlé, Race to Belém, Silvânia e Vale.

“Estamos apresentando ao mundo um produto de alto valor agregado, com governança e integridade ambiental. O sistema jurisdicional de carbono é uma solução real, que responde às exigências de um mercado global cada vez mais criterioso”, afirmou o governador.

Helder também destacou o compromisso da Amazônia Legal com a criação de instrumentos financeiros robustos e seguros, como a operação de concessão de restauro estruturada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo ele, o avanço do JREDD representa uma nova base econômica para os estados amazônicos, que passam a protagonizar a agenda climática global.

Integração e construção de soluções escaláveis

O governador reforçou ainda o papel do Consórcio Amazônia Legal como articulador entre os governos subnacionais e o setor produtivo:  “Este movimento público e privado projeta a Amazônia como solução. Que possamos ampliar cada vez mais o portfólio de interessados, valorizar a Floresta Viva e o desenvolvimento sustentável na região”, concluiu.

A diretora da empresa Silvânia, Natália Renteria, destacou a liderança do Pará na consolidação do mecanismo JREDD: “O Pará é um Estado guerreiro na rede jurisdicional. Ele abraçou esse mecanismo e vem trabalhando de maneira muito importante. Estar aqui numa COP em Belém, emblemática, com o governador Helder, dando luz a essa iniciativa das empresas, é muito significativo”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COP 30

Adaptação climática ganha centralidade no debate da COP 30 e mobiliza ações em comunidades amazônica

O assunto é debatido em diferentes esferas do poder público brasileiro e também em comunidades que já sentem, no cotidiano, os efeitos das mudanças do clima

15.11.25 16h45

LANÇAMENTO

Bel Coelho lança livro e documentário sobre alimentação amazônica na COP 30

Obras do projeto “Floresta na Boca” serão apresentadas em Belém e aprofundam a relação entre alimentos, territórios e comunidades da Amazônia.

14.11.25 18h59

CONFERÊNCIA

Infláveis gigantes chamam atenção durante Barqueata da Cúpula dos Povos

Os animais simbolizam a natureza e a luta dos territórios

13.11.25 16h50

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Catedral Metropolitana de Belém é reconhecida como patrimônio cultural do Pará

Governo do Estado publicou no Diário Oficial o tombamento do imóvel

13.11.25 14h11

MAIS LIDAS EM PARÁ

Verão 2024

Ilha das Onças Barcarena Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para o final de semana é a Ilha das Onças; que fica a pouco mais de uma hora e meia de Belém

24.06.24 16h00

espia...

Dia dos Namorados com sotaque paraense: veja 10 expressões populares para mandar para o crush

De “bater o charque” a “tô encegueirada”: conheça fraseologias paraenses que traduzem o amor com humor e regionalismo

10.06.25 18h19

DICA DE VIAGEM

Bragança no Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer na cidade

A dica de lazer para o final de semana paraense é Bragança; saiba os detalhes de como ir

24.06.24 16h00

DICA

Ilha de Mosqueiro: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para os finais de semana de julho é a Ilha de Mosqueiro; saiba os detalhes de como ir

24.06.24 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda