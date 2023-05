PA-256: rodovia que interliga municípios das regiões do Tocantins e Acará está 80% pavimentada

A Secretaria de Estado de Transportes do Pará (Setran) já concluiu mais de 80% da obra de pavimentação da Nova PA-256, que interliga nove municípios das regiões do Tocantins e do Acará, e também garante acesso rápido às regiões sul e sudeste paraenses. O trajeto, antes, só era possível pela BR-010, a Belém/Brasília. O investimento do Governo do Pará é de mais de R$ 250 milhões.

Já foram feitas a pavimentação de 1ª e 2ª capa de asfalto em 93 quilômetros. Os outros 57 quilômetros do trecho em obra da rodovia estão com a primeira camada de asfalto aplicada. A construção ainda abrange a instalação de rede de drenagem de águas pluviais, criação de sub-base e base, terraplanagem, asfaltamento, meio-fio e implantação de acostamento, calçada (em áreas urbanas) e sinalização horizontal e vertical de trânsito.

"Na PA-256 estamos finalizando 150 quilômetros de estradas em um corredor que integra quem vem da região do Capim, ali em Paragominas, chegando a Tailândia, na região do Acará, acessando de lá à PA-160, que se interliga com a Alça Viária, que leva ao porto de Vila do Conde em Barcarena. De lá, a via se conecta com os municípios do sul e sudeste do Pará, onde transita grande parte do agronegócio e da mineração paraense”, detalha o titular da Setran, Adler Silveira.

O governo estadual também constrói 18 pontes de concreto, garantindo um fluxo rápido e seguro. Duas dessas estruturas são de grande porte: uma sobre o rio Alto Capim, (560 metros) e outra sobre o rio Alto Acará (280 metros). Das pontes menores oito já foram concluídas.

A Setran observa que a PA-256 é uma das vias mais extensas do Pará, com 364 quilômetros de extensão. Ela terá 150 quilômetros construídos e pavimentados pelo governo do Pará. A rodovia interliga os municípios de Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Paragominas.