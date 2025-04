Outeiro comemora 132 anos com ação de cidadania e serviços gratuitos

O distrito de Outeiro, em Belém, celebra seus 132 anos nesta segunda-feira (14) com uma grande ação social promovida pela Prefeitura de Belém em parceria com o Governo do Estado. Em comemoração à data, a terceira edição do programa “Belém Pra Todos” será realizada das 8h às 12h, no Estacionamento Água Boa, oferecendo uma série de serviços gratuitos à população da ilha de Caratateua — nome oficial da localidade, conhecida popularmente como Outeiro.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal em descentralizar o acesso a serviços básicos e garantir cidadania aos moradores dos distritos de Belém.

Durante a ação, serão ofertados atendimentos como emissão de documentos (RG, Passe Fácil, Passe Sênior e para Pessoas com Deficiência - PNE), vacinação (contra Influenza, Tríplice Viral, Febre Amarela e DT), orientação jurídica, distribuição de mudas, rodas de conversa voltadas ao público feminino, além de cadastros para programas sociais como Minha Casa, Minha Vida e CadÚnico.

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) também participa da programação, oferecendo serviços de atualização cadastral de CPF e título de eleitor, emissão de carteira de trabalho digital e encaminhamentos para certidões de nascimento, casamento e óbito.

O protocolo itinerante da prefeitura também estará presente, facilitando o registro de demandas da comunidade local. Além dos serviços, o prefeito de Belém, Igor Normando, irá anunciar no local novas obras e melhorias estruturantes que serão implementadas em Outeiro.

Serviço

Belém Pra Todos - Aniversário de Outeiro

Local: Estacionamento Água Boa

Endereço: Avenida Paulo Costa, 2227

Horário: das 8h às 12h