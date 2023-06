Orla de Alter do Chão é a mais bonita do Pará, segundo leitores de O Liberal

Os leitores de O Liberal elegeram a orla de Alter do Chão, em Santarém, como a mais bonita do Pará, em enquete realizada nas redes sociais do veículo. No Twitter, por exemplo, o local somou 50,8% dos votos, ganhando de Salinas (31,1%), Mosqueiro (9,8%) e Marudá (8,2%).

No Instagram, foram duas votações. Nos stories, Alter do Chão teve 44% dos votos, também na frente de Salinas (33%), Mosqueiro (13%) e Marudá (10%). Já no feed, Alter do Chão e Salinas empataram, respondendo cada uma por 32,5% dos votos. Mosqueiro somou 23,7% do total, enquanto Marudá teve 11,1% dos votos.

Alguns leitores deixaram comentários com suas opiniões. Alguns defenderam Alter do Chão, em Santarém: “Santarém tem a maior e mais bonita”, comentou alguém; “A linda é Alter do Chão, nosso paraíso ambiental. Vi poucos lugares naturais tão belos”, disse outra pessoa. Alguns saíram em defesa de Mosqueiro: “Mosqueiro é um encanto. Vários km de orla com diferentes ambientes”, pontuou uma leitora.

Outras pessoas, no entanto, preferem as orlas de outras regiões, que não estavam na enquete. Belém foi um dos locais citados: “Portal da Amazônia está entre as cinco melhores do mundo”, disparou uma pessoa. “Nenhuma dessas opções, a melhor que tem é a orla de Icoaraci”, “Outeiro ganha de todas” e “A opção correta não está aí: Salvaterra” foram alguns dos comentários.

Obras

Na edição deste domingo (25), O Liberal publicou uma matéria mostrando que o governo estadual está investindo R$ 270 milhões em obras em 35 orlas do Pará. A execução dos serviços ocorre desde 2019. Já foram entregues R$ 76.782.552,59 em obras e outros R$ 194.430.154,10 estão em andamento. O investimento sai do Tesouro Estadual e convênios foram celebrados com as prefeituras.

Ainda segundo a apuração, a orla do município de Barcarena deve ficar pronta até o próximo mês, e já foram entregues as obras nas orlas de Colares, Curuçá, Salvaterra e Salinópolis. Continuam em execução os serviços que abrangem as cidades de Bragança, Tucuruí, Barcarena e Marapanim. E, em Mosqueiro, a Prefeitura de Belém está se preparando para julho.

