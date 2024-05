Operação Ararajuba combate garimpo ilegal no oeste do Pará

A operação Ararajuba foi realizada com o objetivo de combater o garimpo ilegal na região de Itaituba, no oeste paraense. Durante a execução da operação, no período de 14 a 30 de abril, houve a destruição de diversos equipamentos usados para executar essa prática ilícita. A iniciativa conjunta reuniu esforços entre a Polícia Federal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Força Nacional e Polícia Militar do Pará.

Entre os vários equipamentos utilizados no garimpo ilegal que foram destruídos, estavam motores, escavadeiras hidráulicas (PC), dragas, uma motocicleta e estruturas de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração. Foram causados prejuízos na ordem de onze milhões de reais.

Ainda neste ano, no período de 5 a 25 de março, foi deflagrada a Operação Içamiabas, pelos mesmos atores, visando combater ilícitos ambientais nos eixos das BRs 163 e 230. Na ocasião, foram destruídos 43 itens, entre maquinários e equipamentos diversos, e quatro pontos de apoio a garimpagem ilegal, prejuízos que superam a ordem de três milhões de reais.

Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil.