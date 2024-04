Número de pessoas vacinadas contra o HPV cai 47,49% em Belém, diz Sesma

Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) indica que, a partir da meta desse órgão público de vacinar contra o vírus HPV 35.880 meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, "em 2022, foram vacinados 17.333 adolescentes, atingindo uma cobertura vacinal de 48.31%; já em 2023, apenas 9.101 meninos e meninas receberam as doses do imunizante, o que representa uma cobertura vacinal de 25,37%". Desse modo, a quantidade de pessoas vacinadas contra o vírus na capital paraense caiu 47,49% de 2022 para 2023. Os dados referentes aos primeiros meses de 2024 estão em fase de apuração.

A novidade no combate ao HPV é que ainda na noite da última segunda-feira (1º), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que a vacinação contra esse vírus no Brasil, a partir de agora, passa a ser feita em dose única. Até então, o país utilizava um esquema de duas doses para combater a infecção, principal causadora do câncer de colo de útero.

“Uma só vacina vai nos proteger a vida toda contra vários tipos de doença e de câncer causados pelo HPV, como o câncer de colo de útero. Não vamos deixar que crianças e jovens corram esse risco quando crescerem”, detalha a ministra na publicação feita no X. Nísia pediu, ainda, que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina. Segundo ela, em 2023, foram aplicadas 5,6 milhões de doses do imunizante: “O maior número desde 2018 e um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022”, pontua Nísia Trindade. "Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, completa a titular do MS.

Vacinação em Belém

Como informa a Sesma, a imunização contra o HPV na rede municipal de saúde, recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, é feita com esquema de duas doses, com intervalo de seis meses. A vacina não previne infecções por todos os tipos de HPV, mas é dirigida para os tipos mais frequentes: 6, 11, 16 e 18. Em Belém, o imunizante contra o Papiloma Vírus Humano – HPV está disponível em todas as salas de vacinação, das Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

"A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação de Imunizações, seguirá a nova estratégia de vacinação contra o HPV, preconizada pelo Ministério da Saúde. A recomendação da dose única foi embasada em estudos com evidências robustas sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, o esquema segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)", repassa a Secretaria Municipal.

A Sesma promove durante toda esta semana, um curso de formação de monitores em sala de vacina, direcionado aos profissionais da saúde que atuam nas salas de vacinação do município de Belém. Durante o encontro, que conta com a presença de representantes da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), uma capacitação voltada às novas orientações da vacina contra o HPV está sendo realizada aos enfermeiros e técnicos que atuam nas UBS. A expectativa é que a partir da próxima semana, essa nova orientação do Ministério da Saúde, de administração da vacina contra o HPV, já seja implementada nas unidades de saúde da capital.

Câncer

A Sesma informa que, em 2022, foram registrados 302 casos de câncer de colo de útero em Belém. Já em 2023 foram registrados 48 casos. Referente aos dados de 2024, a Secretaria informa que ainda estão sendo apurados.

No Estado

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) a vacinação no Pará atualmente conta com duas doses para indivíduos entre 9 e 15 anos, enquanto pessoas vivendo com HIV recebem três doses entre de 9 a 45 anos. "A transição para a dose única será implementada imediatamente após o envio da nota técnica aos serviços de imunização, que adotarão o novo esquema vacinal", repassa a Sespa.

A Sespa informa que em 2023 foram notificados 725 casos de câncer de colo de útero. Até janeiro de 2024, foram notificados 32 casos no Pará. Em 2022, foram aplicadas 97.088 doses completas de duas doses no Pará, enquanto em 2023 esse número foi de 102.673. No primeiro trimestre de 2024, foram administradas 29.804 doses completas. A distribuição entre doses completas e parciais ocorre rotineiramente nos serviços de vacinação, incluindo campanhas de intensificação realizadas em escolas de 2 de maio a 2 de junho, segundo a Sespa.

Sobre a busca ativa que o MS pede a estados e municípios por jovejs com até 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina, a Sespa explica que essa ação será realizada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, na rotina do serviço e nas ações de vacinação nas escolas. "Estima-se que entre 250.000 e 300.000 jovens não tomaram a vacina", pontua a Secretaria.

Cuidados

A ginecologista Mary Valente explica que o HPV significa Papilomavírus Humano e compõe uma família de vírus que são responsáveis pela formação de verrugas até o desenvolvimento de cânceres como colo do útero, ânus, boca e outros. Sobre os tipos, ela repassa que são cerca de 150 subtipos conhecidos/descritos. Acerca dos mais comuns, a médica informa: "Os que causam as verrugas são os tipos 6 e 11, sendo comum em cerca de 90% dessas lesões".

O vírus HPV é transmitido por meio da relação sexual da pessoa contaminada, ou seja, é necessário o contato direto de pele e mucosa do trato genital, oral ou anal. É mais comum em homens e mulheres sexualmente e que não utilizam método de barreira (preservativo) no ato sexual estão susceptíveis a infecção.

As doenças que o vírus pode causar são várias. "Dependendo do subtipo que houve a infecção, as manifestações podem ser desde verrugas cutâneas / genitais que são as lesões vistas o olho nu e que geralmente levam o paciente a procurar consulta médica, até as lesões pré-malignas do colo do útero (NIC 1, NIC 2, NIC 3, carcinoma in situ de colo) e malignas, incluindo câncer de colo de útero, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer anal, câncer de boca e câncer de laringe", detalha Mary Valente.

Ele pontua que a vacinação visa a prevenção da infecção pelos subtipos de HPV de alto risco para o desenvolvimento de câncer, sendo os principais representantes o 16 e o 18. Além de pessoas entre 9 e 14 anos de idade, foram inclusas as mulheres até 45 anos e que possuam alguma comorbidade, ou seja, portadora de alguma patologia. Acerca da mudança para a vacinação em dose única, a ginecolotista destaca que "essa mudança representa uma melhor adesão devido a uma ida única aos postos de vacinação e facilita a atualização do calendário vacinal desses meninos e meninas que é o grupo recomendado para esta nova medida de imunização".