Novos respiradores mecânicos aprimoram tratamento de pacientes da UTI do Hospital Jean Bitar

A chegada de seis respiradores mecânicos vão aprimorar o tratamento de pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital Jean Bitar (HJB) em Belém. O hospital é referência estadual na realização de procedimentos gastrointestinais e no tratamento de doenças como obesidade, diabetes, com destaque para a realização de cirurgias bariátricas, no atendimento a usuários transgêneros e na realização de cirurgias otorrinolaringológicas.

Além dos respiradores, que são utilizados como método de suporte à vida para atendimento emergencial em situações de insuficiência respiratória, ainda devem chegar até o fim deste mês outros equipamentos de última geração, que serão utilizados na assistência aos usuários.

De acordo como o diretor Executivo do HJB, o administrador Hospitalar, Giovani Merenda, a chegada dos equipamentos da UTI, inaugura o início da renovação do Parque Tecnológico da unidade. “Elaboramos um projeto de renovação do Parque Tecnológico do HJB, fizemos a gestão do processo junto à Sespa, e o investimento está sendo feito nesse sentido. Os respiradores mecânicos de última geração para uso da UTI já chegaram, e agora estão chegando os equipamentos do Centro Cirúrgico. Vamos substituir também, todos equipamentos desse setor”, informa o diretor.

Para a enfermeira coordenadora da UTI, Érica Borges, os equipamentos irão facilitar consideravelmente a atuação da equipe multiprofissional da UTI como, por exemplo, no que diz respeito à otimização do tempo, já que os aparelhos demandarão menor atividade manual, além de maior qualidade da assistência prestada aos usuários, por meio da monitorização do estado de saúde do paciente.

Com os novos equipamentos, a equipe conta com o auxílio de uma série de informações que orientarão os procedimentos e condutas realizadas por ela, além de maior qualidade da ventilação mecânica (VM), que é um processo de suporte para o tratamento de pacientes que passam por crises de insuficiência respiratória.

“O fato de os ventiladores serem novos e modernos, não só vai facilitar o nosso processo assistencial, como também, gerar melhorias no tratamento dos pacientes. Foi um ganho muito grande a aquisição desses equipamentos para o nosso setor”, destaca a coordenadora.

Para a paciente da UTI, Andreia da Silva Almeida, foi importante saber que teria acesso a com um equipamento de suporte de manutenção da vida de qualidade, caso fosse necessário. A paciente passou por procedimento cirúrgico bariátrico e precisou utilizar a UTI como medida preventiva. “É a primeira vez que sou internada em uma UTI e além de ter está sendo muito bem atendida, estou me sentindo segura. Não vou precisar desse equipamento novo, já estou prestes a ter alta,mas se eu fosse precisar, teria um equipamento moderno que ajudariam os profissionais na oferta de um atendimento mais preciso e com mais qualidade. É muito bom saber que as pessoas podem confiar não só na equipe do setor, mas no suporte tecnológico que ela tem”, opinou a usuária.