Novo terminal Hidroviário de Santarém inaugura nesta quarta-feira

O novo Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém Joaquim da Costa Pereira será inaugurado nesta quarta-feira (20). A obra custou R$ 74 milhões e vai beneficiar mais de 310 mil pessoas da região do Baixo Amazonas. Santarenos já estão na expectativa da inauguração.

Para o seu Elivaldo de Sousa, o local vai trazer conforto para quem precisa viajar. “Vai ficar bom esse novo Porto, porque a gente que precisa viajar acaba pegando sol e chuva direto aqui. Lá vai ficar bom para as pessoas que viajam assim como eu”, destacou.

Já para seu Raimundo Pereira, além do conforto, o terminal vai oferecer alguns serviços que são importantes. “Acredito que vá ter ar-refrigerado, lanchonete, e claro um ambiente confortável”, disse.

Dona Elda Picanço vê na inauguração um meio de melhorar a renda. Ela trabalha com venda de alimentos na área. “Tenho esperança que se multiplique muito, estou feliz com essa obra porque nós dependemos da circulação do povo para trabalhar. Esse terminal vai aumentar muito o número de pessoas aqui”, profetizou.

Novo terminal hidroviário de Santarém (Andria Almeida)

Aércio dos Santos trabalha com agenciamento de passagens. Ele acredita que a obra trará melhorias na rotina de trabalho. “Estamos otimistas com essa inauguração. Esperamos que ela venha suprir as necessidades de nós trabalhadores e dos passageiros que vão utilizar o serviço”, enfatizou.

Para a economista Jucilene Nogueira, o empreendimento vai gerar mais trabalho e renda para Santarém. “A expectativa é fomentar a economia santarena através de emprego e renda. Dentro do terminal hidroviário nós teremos lojas, restaurantes e farmácias, tudo isso gera emprego. O local também deve contribuir para geração e fomentação do turismo na nossa cidade”, destacou.

Sobre a obra

O investimento da construção do terminal foi no valor de R$ 74 milhões. O governador do Estado, Helder Barbalho, o presidente da CPH, Abraão Benassuly, e demais autoridades devem participar da cerimônia de entrega nesta quarta-feira.

Novo terminal hidroviário de Santarém (Andria Almeida)

A estrutura foi pensada para receber grandes embarcações na região, como por exemplo, cruzeiros, inclusive internacionais, que devem fomentar a atividade turística na região. Além disso, o terminal estará pronto para oferecer viagens diárias para os estados do Amapá e Amazonas, por exemplo.

A construção do terminal gerou a criação de 850 postos de trabalhos, além da geração de 700 empregos diretos e 150 indiretos na região. O porto será administrado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria de Portos.

Estrutura do Porto

O Porto Hidroviário está preparado para receber mais de três mil usuários por dia, o terminal vai contar com guichês para venda de passagens, guarda-volumes, carrinhos para bagagens, cadeiras de rodas. O local têm mais de 22 mil metros quadrados de área construída.

Novo terminal hidtroviário de Santarém (Andria Almeida)

Na sala de embarque possui 1.205 cadeiras longarinas, rede wi-fi gratuita e duas escadas rolantes, que facilitam a acessibilidade ao segundo piso.

Climatizado, o equipamento público conta com vestiários e banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência. A área inclui ainda farmácia, três lanchonetes, restaurante, e espaços para instalação de lojas e quiosques, além de salas para órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon).

Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço tem rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto e flutuante com oito fingers para atraque das embarcações. Na área externa, o estacionamento tem 5.800 metros quadrados e inclui vagas para carros, motocicletas e bicicletas, além de pontos cobertos para táxis e ônibus.

Já o terminal de cargas tem um galpão com mais de seis mil metros quadrados para abrigar cargas e utensílios dos passageiros.

Integração

O terminal de Santarém faz parte do projeto de integração fluvial do Governo do Pará, por meio da CPH, que já entregou os terminais hidroviários em Terra Santa, Faro, Curuá, Prainha, Almeirim, Santana do Tapará (distrito de Santarém), Óbidos e Monte Alegre, todos na região do Baixo Amazonas.