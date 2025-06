Mulheres no Pará têm mais filhos que a média nacional, revela IBGE

O Pará registrou um número de filhos por mulher maior que a média nacional, de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (27). O estado apresenta uma taxa de 1,83 filho por mulher, superior à média de 1,55 do país. Apesar disso, o índice paraense ainda está abaixo da média da Região Norte, que é de 1,89.

Esse dado coloca o estado entre os seis com maior número de filhos por mulher no país, ao lado de Mato Grosso do Sul. Os estados com as maiores taxas de fecundidade são Roraima (2,19), Amazonas (2,08), Acre (1,90), Amapá (1,89) e Mato Grosso (1,85).

Escolaridade

A pesquisa também revela que o número de filhos diminui conforme o nível de escolaridade das mulheres. No Pará, mulheres com ensino superior completo têm uma taxa de 1,33 filho, enquanto aquelas que não concluíram o ensino fundamental apresentam uma média de 2,37 filhos.

Os dados também mostra que as mulheres com fundamental completo e médio incompleto têm uma média de 2,0 filhos. Para aquelas com médio completo e superior incompleto, a taxa cai para 1,59 filho. Para o IBGE, os números refletem como a escolarização impacta diretamente a fecundidade das mulheres no estado.

Maternidade tardia

Outro dado relevante do Censo é o aumento da idade média das mulheres ao ter filhos. Em 2010, a média era de 25,4 anos; já em 2022, esse valor subiu para 26,8 anos. No Brasil, a média nacional passou de 26,8 anos para 28,1 anos no mesmo período. O Distrito Federal lidera com a maior média de 29,3 anos.

Além disso, a idade média das mulheres ao ter filhos também varia conforme a escolaridade. Entre aquelas sem instrução e com fundamental incompleto, a idade média aumentou de 24,9 anos em 2010 para 25,9 anos em 2022. Para mulheres com fundamental completo e médio incompleto, a média passou de 25,3 anos para 26,5 anos. Entre as que possuem médio completo e superior incompleto, a idade média foi de 26,3 anos em 2010, subindo para 27,3 anos em 2022. Já as mulheres com superior completo têm a maior média de idade, que saltou de 27,6 anos para 29,1 anos no mesmo período.

Os dados demonstram uma tendência geral de maternidade mais tardia conforme o nível de escolaridade aumenta.

Cor ou raça

O estudo também revelou diferenças significativas na idade de maternidade conforme a cor ou raça. Em 2022, mulheres brancas no Pará tiveram filhos, em média, aos 27,4 anos, enquanto mulheres negras e pardas registraram a média de 26,7 anos. Em 2010, a diferença entre esses grupos era menor, com a idade média variando entre 25,4 e 25,9 anos.

Mulheres sem filhos

Outro dado importante do Censo 2022 é o aumento no percentual de mulheres de 50 a 59 anos que não tiveram filhos. No Pará, esse número subiu de 8,5% em 2010 para 14,2% em 2022, refletindo uma tendência observada também no Brasil (de 11,8% para 16,1%) e na Região Norte (de 8,6% para 13,9%).

Mulheres mais velhas

A pesquisa também aponta uma redução no número médio de filhos entre as mulheres de 50 a 59 anos. No Pará, a média caiu de 4,3 filhos em 2010 para 3,0 filhos em 2022, embora o estado ainda permaneça acima da média nacional, que passou de 3,0 para 2,2 filhos. Na Região Norte, a média foi de 4,3 para 3,0 filhos no mesmo período.

Segundo o IBGE, as mudanças refletem transformações significativas nos padrões reprodutivos das mulheres, influenciadas por fatores como maior acesso à educação, uso de métodos contraceptivos, e a participação crescente das mulheres no mercado de trabalho.