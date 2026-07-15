Mulheres empreendedoras do Pará podem receber R$ 15 mil e bolsas de inglês; veja como participar

Iniciativa selecionará 500 empreendedoras para jornada de capacitação e premiará 20 negócios com capital semente

Mulheres empreendedoras do Pará têm uma nova oportunidade para fortalecer seus negócios por meio de capacitação, mentorias e apoio financeiro. As inscrições para o programa "Impulsiona Cielo Amazônia" estão abertas até 17 de julho para um programa voltado a mulheres negras e indígenas que desejam ampliar seus empreendimentos. A ação é realizada pela Cielo, em parceria com o Banco do Brasil.

Ao final da iniciativa, 20 participantes receberão R$ 15 mil em capital semente, além de serem oferecidas 1.000 bolsas de inglês para as empreendedoras e seus filhos ou dependentes.

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A iniciativa busca fortalecer negócios liderados por mulheres da Amazônia, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão financeira e geração de renda. A jornada será dividida em etapas de capacitação, com aulas, mentorias e acompanhamento individualizado.

Como funciona o programa?

Ao todo, 500 empreendedoras serão selecionadas para participar da primeira etapa, que contará com aulas gravadas durante três semanas. Em seguida, parte das participantes avança para aulas ao vivo e mentorias coletivas.

Na fase final, 20 empreendedoras recebem acompanhamento individual por dois meses e um aporte de R$ 15 mil para investir no crescimento de seus negócios.

Além do incentivo financeiro, o programa disponibilizará 1.000 bolsas de inglês online, sendo 500 destinadas às participantes e outras 500 para seus filhos e dependentes, por meio de parceria com a EF, instituição de educação internacional.

O que será ensinado?

Durante a capacitação, as participantes terão acesso a conteúdos sobre:

Desenvolvimento de liderança e gestão;

Educação e inclusão financeira;

Precificação e fluxo de caixa;

Formalização de negócios;

Uso de tecnologias de pagamento;

Estratégias para ampliar a geração de renda.

O programa também busca valorizar os saberes tradicionais e as cadeias produtivas da Amazônia como instrumentos de fortalecimento da economia local.

Como se inscrever?

As inscrições seguem abertas até 17 de julho e devem ser realizadas pelo site oficial da Cielo, onde também estão disponíveis o regulamento e os critérios de participação.