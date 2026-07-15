Mulheres empreendedoras do Pará podem receber R$ 15 mil e bolsas de inglês; veja como participar

Mulheres empreendedoras do Pará têm uma nova oportunidade para fortalecer seus negócios por meio de capacitação, mentorias e apoio financeiro. As inscrições para o programa "Impulsiona Cielo Amazônia" estão abertas até 17 de julho para um programa voltado a mulheres negras e indígenas que desejam ampliar seus empreendimentos. A ação é realizada pela Cielo, em parceria com o Banco do Brasil.
Ao final da iniciativa, 20 participantes receberão R$ 15 mil em capital semente, além de serem oferecidas 1.000 bolsas de inglês para as empreendedoras e seus filhos ou dependentes.
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A iniciativa busca fortalecer negócios liderados por mulheres da Amazônia, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão financeira e geração de renda. A jornada será dividida em etapas de capacitação, com aulas, mentorias e acompanhamento individualizado.
Como funciona o programa?
Ao todo, 500 empreendedoras serão selecionadas para participar da primeira etapa, que contará com aulas gravadas durante três semanas. Em seguida, parte das participantes avança para aulas ao vivo e mentorias coletivas.
Na fase final, 20 empreendedoras recebem acompanhamento individual por dois meses e um aporte de R$ 15 mil para investir no crescimento de seus negócios.
Além do incentivo financeiro, o programa disponibilizará 1.000 bolsas de inglês online, sendo 500 destinadas às participantes e outras 500 para seus filhos e dependentes, por meio de parceria com a EF, instituição de educação internacional.
O que será ensinado?
Durante a capacitação, as participantes terão acesso a conteúdos sobre:
- Desenvolvimento de liderança e gestão;
- Educação e inclusão financeira;
- Precificação e fluxo de caixa;
- Formalização de negócios;
- Uso de tecnologias de pagamento;
- Estratégias para ampliar a geração de renda.
O programa também busca valorizar os saberes tradicionais e as cadeias produtivas da Amazônia como instrumentos de fortalecimento da economia local.
Como se inscrever?
As inscrições seguem abertas até 17 de julho e devem ser realizadas pelo site oficial da Cielo, onde também estão disponíveis o regulamento e os critérios de participação.
O programa é destinado a mulheres empreendedoras negras e indígenas do estado do Pará.