Mulheres em Gurupá recebem verbas para moradias e outros serviços do Governo do Estado

Como parte da agenda do Governo do Estado no Município de Gurupá, no Arquipélago do Marajó, na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, foram entregues serviços para a população, em especial famílias lideradas por mulheres. O governador Helder Barbalho protagonizou a programação, na qual 100 famílias de baixa renda, chefiadas por mulheres, foram beneficiadas com recursos do programa habitacional "Sua Casa" que concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de casas de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

"Festejo os moradores que receberam o 'Sua Casa'; Utilizem esse recurso para melhorar as moradias e comprem no mercado local para movimentar a economia; contratem a mão de obra daqui da cidade, para gerar emprego e renda na região", enfatizou o governador.

A moradora Denise Sofia ressaltou estar muito feliz com "o sonho da casa própria sendo realizado". "Eu sei que existem mais pessoas esperando, e elas vão receber; muitas vezes, a gente tira da comida para pagar o aluguel e não tem como pagar aluguel; agora, vai melhorar muito a nossa vida, é muita felicidade nesse dia especial das Mulheres", afirmou Denise.

"O governador teve a sensibilidade de rodar os municípios para ver e ouvir as necessidades. O governo está conseguindo identificar as principais necessidades, e hoje nós vemos um olhar mais atencioso", afirmou o prefeito de Gurupá, João da Cruz Teixeira de Souza, mais conhecido como Joãozinho Batista.

Nova agência do Banpará passa a funcionar no município

O governador Helder Barbalho entregou mais uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). Esta é a 52ª unidade do banco estadual entregue pelo governador Helder Barbalho desde 2019, e a primeira em 2023.

“O Banpará chega para ajudar a economia de Gurupá, para atender aos servidores públicos, aos pescadores e fomentar a economia, gerando emprego e renda”, destacou Helder. Antes, moradores tinham de ir, até de barco, para outros municípios, como Breves e Belém. "Agora, vamos ter acesso a financiamentos; estamos com 50% de habitantes na zona rural”, disse o enfermeiro Matheus Carvalho, morador local. “Todas às vezes que a minha mãe precisava receber, ela tinha que ir pra longe e era perigoso também, pois tínhamos que sair cedo”, frisou o mestre de obras Elinael de Souza, que mora em frente à agência.

Novo hospital será construído, em investimento de R$ 12 mi

O governador Helder Barbalho assinou a Ordem de Serviço para a construção de mais um hospital no município. No caso, um investimento de R$ 12.255.637,73 no Hospital Municipal de Gurupá.

“Esse é o maior convênio da história deste município; nunca antes Gurupá teve um convênio deste tamanho, são R$ 12 milhões; vamos correr com essa obra, pois, muito em breve, vamos entregar esse espaço à população do município”, destacou o governador.

Governador assinou ordem de construção de hospital amplo e moderno em Gurupá (Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará)

"É um sonho para quem vive nesta região; eu moro aqui há mais de 30 anos, e sentimos na pele a carência do atendimento; se Deus quiser, as coisas irão mudar" disse a professora aposentada Odaleia Costa.

"Qualifica Pará", kits escolares e instrumentos musicais

O governador Helder Barbalho certificados de conclusão de curso a alunos do Programa Qualifica Pará. A autônoma Leidiana Primavera mora às margens do Rio Amazonas, na Ilha do Urutaí, área rural de Gurupá, e concluiu o curso de Extensão de Óleo. “Eu aprendi a retirar óleo das sementes de miriti, andiroba, bacaba; hoje, já estamos no mercado de trabalho graças a esse curso", pontuou.

Foram entregues kits escolares e instrumentos musicais para a Escola Estadual de Ensino Médio Marcílio Dias, única escola do Estado no município, com 1.380 alunos. Os instrumentos são fornecidos às unidades educacionais para desenvolver o Projeto "Música na Escola”, uma iniciativa do governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“Esses equipamentos são importantes para proporcionar que os estudantes entrem em contato com a música e possam desenvolver novas habilidades; também vamos viabilizar a reforma da Escola Estadual da cidade, por isso estou pedindo para nossa diretora procurar o secretário de Educação, Rossieli Soares, para viabilizar isso”, afirmou o governador.

Segundo a aluna Jéssica Lopes da Silva, do 1° ano do ensino médio, os kits são um incentivo aos estudos, fortalecendo a educação que pode transformar sua vida. “Venho de uma família muito simples. Meus pais tiveram muita dificuldade pra comprar meus materiais, e material novo é bom para reforçar o aprendizado; deu mais vontade, agora, de aprender violão", disse a estudante, que pretende cursar Direito.