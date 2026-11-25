O Ministério Público do Pará (MPPA) abriu, na última terça-feira (24), um procedimento administrativo para fiscalizar o licenciamento ambiental do Condomínio Luar do Atlântico, em construção na praia da Caixa d'Água, na Ilha de Maiandeua, em Algodoal, no município de Maracanã. A Portaria nº 86/2026-MP/PJM foi assinada pela promotora de Justiça titular de Maracanã, Brenda Melissa Fernandes Loureiro Braga.
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A medida foi motivada por uma denúncia anônima, publicada em 19 de novembro. O texto noticiou o corte de uma árvore centenária em Algodoal e questionou a realização da obra em área de preservação. Diante das informações, a Promotoria passou a verificar os procedimentos administrativos e ambientais da construção.
Entenda o caso
O condomínio está sendo erguido no terreno onde funcionava o antigo bar Lua Cheia. O local fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Algodoal-Maiandeua, unidade de conservação criada pela Lei Estadual nº 5.621/1990, que exige procedimentos específicos de controle e acompanhamento das atividades realizadas na região.
O órgão vai monitorar a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maracanã e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Os dois são responsáveis por etapas do licenciamento, da anuência do órgão gestor da unidade de conservação e da fiscalização do empreendimento.
Entre os documentos analisados está um parecer do Ideflor-Bio. Segundo a nota técnica da Gerência da APA, não foram encontrados impedimentos técnicos para a concessão de anuência à continuidade do licenciamento ambiental.
A Promotoria também considera um requerimento de regularização de uso de imóvel da União, registrado na Secretaria do Patrimônio da União sob o nº PA00439/2025. O pedido se refere ao imóvel na Avenida Beira-Mar, em Algodoal.
O procedimento terá duração inicial de um ano e poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão fundamentada. Se forem identificados indícios de responsabilidade cível ou criminal, o MPPA poderá adotar as medidas legais cabíveis.