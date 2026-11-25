MPPA investiga obra de condomínio em Área de Proteção Ambiental, em Algodoal

Portaria foi assinada nesta terça-feira (24) e acompanha o licenciamento do Condomínio Luar do Atlântico, na praia da Caixa d'Água

O Ministério Público do Pará (MPPA) abriu, na última terça-feira (24), um procedimento administrativo para fiscalizar o licenciamento ambiental do Condomínio Luar do Atlântico, em construção na praia da Caixa d'Água, na Ilha de Maiandeua, em Algodoal, no município de Maracanã. A Portaria nº 86/2026-MP/PJM foi assinada pela promotora de Justiça titular de Maracanã, Brenda Melissa Fernandes Loureiro Braga.

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A medida foi motivada por uma denúncia anônima, publicada em 19 de novembro. O texto noticiou o corte de uma árvore centenária em Algodoal e questionou a realização da obra em área de preservação. Diante das informações, a Promotoria passou a verificar os procedimentos administrativos e ambientais da construção.

Entenda o caso

O condomínio está sendo erguido no terreno onde funcionava o antigo bar Lua Cheia. O local fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Algodoal-Maiandeua, unidade de conservação criada pela Lei Estadual nº 5.621/1990, que exige procedimentos específicos de controle e acompanhamento das atividades realizadas na região.

O órgão vai monitorar a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maracanã e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Os dois são responsáveis por etapas do licenciamento, da anuência do órgão gestor da unidade de conservação e da fiscalização do empreendimento.

Entre os documentos analisados está um parecer do Ideflor-Bio. Segundo a nota técnica da Gerência da APA, não foram encontrados impedimentos técnicos para a concessão de anuência à continuidade do licenciamento ambiental.

A Promotoria também considera um requerimento de regularização de uso de imóvel da União, registrado na Secretaria do Patrimônio da União sob o nº PA00439/2025. O pedido se refere ao imóvel na Avenida Beira-Mar, em Algodoal.