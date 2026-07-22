Mais de mil organismos vivos colonizam resíduos de pesca na Ilha de Algodoal, diz estudo

Em uma corda recolhida na linha de maré baixa da praia do Cação, foram encontrados 364 animais de sete grupos diferentes

Um estudo apontou que 1.543 organismos vivos foram encontrados colonizando resíduos da atividade pesqueira na Ilha de Maiandeua, popularmente conhecida como Ilha de Algodoal, que fica no litoral nordeste do Pará, no município de Maracanã. Entre os principais organismos, encontraram principalmente cracas, mas também bivalves, caranguejos, poliquetas, anêmonas e outros grupos.

O achado é resultado da dissertação de mestrado “Petrechos de pesca como resíduo praial em uma área de proteção ambiental na costa paraense”, da bióloga Elaine Simone da Cruz Silva Silva, pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA). As informações foram divulgadas pelo Beira do Rio, jornal de divulgação científica da UFPA, na edição 178 – Julho a Setembro.

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Pedaços de corda, redes de nylon rasgadas, bóias de isopor e fios que a maré deposita na areia. Na área acadêmica, esses materiais são conhecidos como Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG), ou petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados, em tradução livre. A pesquisa da bióloga paraense teve como área de estudo a Ilha de Algodoal.

Segundo Elaine, os petrechos de pesca abandonados, perdidos ou descartados têm origem, sobretudo, na atividade pesqueira já intensa nessas regiões e não no fluxo turístico. O material predominante entre os ALDFG encontrados em Algodoal é o nylon (58%), seguido por cobre e plástico (25%). A cor mais recorrente é o azul, presente em metade de todo o material coletado.

As praias Caixa d'Água, Farol, Princesa e Cação foram estudadas para a dissertação. A Caixa d'Água, mais próxima do porto e das embarcações, e que reúne rochas e vegetação de mangue juvenil, foi de longe a mais afetada: 274 dos 459 itens recolhidos na pesquisa vieram de lá, totalizando 6,35 kg de material.

Já a praia da Princesa foi a que apresentou a menor quantidade de resíduos. A explicação, segundo a pesquisadora, é dupla: ali não há currais de pesca instalados, e a limpeza diária feita pela comunidade e por frequentadores da praia remove boa parte do lixo antes que ele se acumule. "Com esses dados, a gente viu que a pesca é uma fonte reconhecida de petrechos abandonados, perdidos ou descartados", afirma Elaine.

A pesca artesanal, atividade central na economia de praias como as de Algodoal, é a que mais deixa vestígios na areia. Uma única corda recolhida na linha de maré baixa da praia do Cação abrigava sozinha 364 animais de sete grupos diferentes.

“Isso pode representar um aspecto positivo para a colonização, pois funciona como um substrato que esses organismos podem utilizar para se fixar. Por outro lado, também pode gerar impactos negativos, caso esses resíduos estejam liberando ou acumulando substâncias que sejam filtradas pelos organismos, comprometendo seu desenvolvimento e a dinâmica da colonização", explica.

Riscos

Um dos maiores riscos diretos, além da poluição química, é o emaranhamento de animais maiores. A pesquisadora destaca casos de tartarugas marinhas presas em redes de pesca abandonadas, incluindo o resgate, em 2023, de uma tartaruga-de-couro — espécie ameaçada de extinção — encontrada emaranhada na praia da Princesa, primeira ocorrência da espécie já registrada na região.

Em praias onde há presença de pesca ativa, redes fixas ou embarcações, é preciso ter atenção. Cordas desgastadas e fragmentos de rede são os sinais mais comuns de ALDFG. Na pesquisa, dos 459 itens recolhidos, os mais comuns foram fragmentos (191), cabos elétricos (114), cordas (78) e redes de pesca (47), seguidos de telas de curral, boias de poliestireno, emaranhados e barbantes.

No local, cabos, especialmente os que são utilizados em instalações telefônicas, se tornam instrumentos para amarração de currais de pesca, substituindo as cordas tradicionais. São resistentes ao vento e à correnteza e acabam abandonados presos às rochas, tornando-se o segundo tipo de resíduo mais comum na ilha. "Encontramos muito cabo elétrico, principalmente onde tinha curral. Então, talvez o turista possa ver um cabo elétrico por lá, mas sem associar à pesca”, explica a pesquisadora.

Ao encontrar um material ALDFG na praia, a orientação da pesquisadora é recolher o material sempre que possível, especialmente redes de pesca, e descartá-lo em uma lixeira. Para Elaine, um dos desafios é a falta de pontos de coleta específicos para que os próprios pescadores descartem petrechos danificados, o que favorece o acúmulo de resíduos nas praias.

A bióloga reforça a importância da ação individual: "O ideal é que as pessoas recolham, depositem numa lixeira ou deixem em local separado. É muito perigoso deixá-los à solta. No caso das redes, elas podem causar um impacto maior ao emaranhar os animais", finaliza.

A dissertação Petrechos de pesca como resíduo praial em uma área de proteção ambiental na costa paraense foi defendida por Elaine Simone da Cruz Silva Silva no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia (PPGOC/Instituto de Geociências) da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2024, sob orientação da professora Sury de Moura Monteiro e coorientação da professora Sarita Nunes Loureiro.