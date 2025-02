MPF monitora medidas para prevenir queda de pontes no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) está monitorando medidas para prevenir quedas de pontes no Pará. Segundo publicação do próprio órgão, uma série de exigências estão sendo feitas ao Ministério dos Transportes, à diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à superintendência da autarquia no Pará.

A medida do MPF teve como base a gravidade do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), em 22 de dezembro de 2024. A tragédia deixou 14 mortos e três desaparecidos. Ainda em dezembro, o MPF instaurou inquérito para investigar impactos socioambientais no Pará.

Tendo em vista a tragédia, o órgão diz que, este mês, solicitou informações aos órgãos competentes sobre planejamento de medidas de prevenção a desabamento de pontes no estado, abrangendo os municípios sob responsabilidade da Procuradoria da República no Pará, que fica em Belém e atua também nas regiões de Ananindeua, Castanhal, Marajó, Paragominas e Tucuruí.

À superintendência do DNIT no Pará o MPF enviou intimação em que pediu:

A lista completa de pontes e viadutos sob sua responsabilidade, com datas de construção, última inspeção e última reforma;

O relatório de reformas pendentes;

O plano de trabalho, com cronograma e orçamento para inspeções preventivas.

O MPF também questionou à superintendência do DNIT no Pará se o órgão tem orçamento suficiente para a realização desse plano de trabalho ou se possui previsão de remanejamento de recursos para custear essas ações.

Caso a superintendência paraense do DNIT não tenha recursos disponíveis para a realização do plano, o MPF solicitou resposta sobre se a superintendência pediu verbas ao Ministério dos Transportes e à diretoria-geral do DNIT.

Se o pedido foi feito, mas não foi atendido, o MPF pede comprovação do recebimento da resposta negativa.

Recursos externos

O Ministério dos Transportes e a diretoria-geral do DNIT, em Brasília (DF), foram intimados pelo MPF para informarem se forneceram verba extraordinária ou suplementar à superintendência da autarquia no Pará, e em qual valor, para ser destinada para realização de fiscalizações preventivas de pontes e viadutos.

Caso esses recursos não tenham sido enviados, o MPF solicita resposta sobre se o Ministério dos Transportes e a diretoria-geral do Dnit pretendem adotar essa medida e qual a previsão de data para a transferência.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o DNIT no Pará para saber qual o posicionamento diante da intimação e aguarda o retorno.