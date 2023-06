Morte de funcionário movimenta processo de venda da Braskem

A morte de um funcionário após a explosão de um tanque de gasolina da Braskem, em Santo André (na região do Grande ABC, em São Paulo), provocou um aumento da temperatura no processo bilionário de venda da petroquímica. A vítima era funcionário da empresa de engenharia industrial Tenenge, que presta serviços para a Braskem. A Tenenge é propriedade da família Odebrecht, o mesmo grupo que comanda também a Braskem.



No caso da Braskem, a família Odebrecht usa a empresa Novonor para comandar a petroquímica. A Novonor, que controla a Braskem, está em processo de recuperação judicial. A Tenenge, não. Empresários e banqueiros interessados no processo de venda da Braskem se movimentam nos bastidores para saber se há conflito de interesses entre as duas empresas, situação que pode depreciar o valor de venda da petroquímica.

Interessados na Braskem pretendem solicitar informações sobre os contratos da petroquímica com a Tenenge para verificar o valor e a efetiva prestação de serviços. Ao contratar justamente uma construtora (Tenenge) do mesmo controlador para prestar serviço, a Braskem pode estar cometendo alguma ação fora do padrão de conformidade da companhia. Quando há esse tipo de operação entre empresas de um mesmo grupo prestando serviços entre si, acontece o que o mercado chama de “partes relacionadas”. Acionistas minoritários podem acusar a Novonor (da família Odebrecht) de cometer “abuso de poder de controle”.



MORTE DE FUNCIONÁRIO

A Tenenge emitiu uma nota no dia 22 de junho, quando ocorreu o acidente na Braskem, que resultou na morte de um funcionário, onde confirma que as cinco pessoas atingidas no acidente são integrantes da empresa.

“Com imenso pesar, confirmamos que lamentavelmente uma das pessoas veio a óbito no final desta manhã, apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica no local e na instalação hospitalar, para onde o funcionário foi encaminhado com o apoio do Corpo de Bombeiros. Dos outros quatro funcionários, dois estão hospitalizados em unidades da região e dois apresentaram ferimentos leves, sendo atendidos prontamente. A Tenenge, através de suas equipes especializadas, segue focada no apoio às vítimas, seus familiares e colaborando com os agentes públicos no local”, finalizou o comunicado.